Tizennégyen érettségiznek a Csillagban - Az analfabéták aránya 15-ről 1 százalékra csökkent a börtönökben

A Csillagban is magyarból vizsgáztak először.

A Szegedi Fegyház és Börtönben is május 7-én kezdődött az érettségi. Hétfőn magyarból, kedden matematikából, szerdán történelemből, csütörtökön angolból, május 18-án pedig földrajzból vizsgázik tizennégy fogvatartott.Az intézet sajtóreferense. Bozó Bea elmondta, hogy a Csillagban 2004 óta érettségizhetnek elítéltek, évente átlagosan 10-12 ember. Közülük később többen szakmát tanulnak, vagy levelező tagozaton főiskolai tanulmányokra jelentkeznek. Jelenleg az emelt szintű szociális szakgondozó szakképzés első évfolyamán húsz rab ül iskolapadban, főiskolán pedig majdnem harmincan tanulnak.Azt pedig már a büntetés- végrehajtási szervezet közölte, hogy az országban idén csaknem hétszáz fogvatartott tanul általános iskolában, ezren középiskolában, tizenhatan pedig valamelyik felsőoktatási intézménybe járnak. OKJ-s képzésben több mint hétszázan vesznek részt, idén csaknem százötvenen vizsgáznak.A rabok közül évente körülbelül kétezer-ötszázan szereznek valamilyen iskolai végzettséget, szakképzettséget. Az érettségi vizsga a börtönökben is ugyanúgy történik, mint a civil életben. A vizsgázók ugyanabban az időpontban kezdik el, és addig is végezhetik a feladatok kidolgozását, mint a civil diákok, csak ők nem öltönyben és nyakkendőben, hanem rabruhában felelnek a kérdésekre.A BV közleményéből az is kiderül, hogy az 1980-as években a börtönökben lévő analfabéták aránya több mint 15 százalék volt, ez azonban mostanra 1 százalékra csökkent.