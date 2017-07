Tizennyolc csapat főzött Üllésen - Pityókás tokány versenyzett a sülttel (galéria)

– Az első évben mi nyertünk. A következő évben viszont nem sikerült megvédenünk a címünket, így most már csak az a cél, hogy együtt legyünk egy kicsit – mondta Lapuné Füredi Andrea, a mozgáskorlátozottak Nem adjuk fel csoportjának vezetője vasárnap délben Üllésen. Borsos tokányt készítettek tésztával, 30 embert lakattak vele jól. Az övék volt a 18 társaság egyike, amely részt vett a magyaros és erdélyi ízek versenyén.Az Üllési Nyári Fesztivál programján az önkormányzat minden csapatnak 3000 forint értékű húst adott – csontos tarját és sertéscombot –, ebből kellett autentikus ebédet készíteni. Mi a déli hőségben már azt is elismertük, hogy ilyen lelkesen főzőcskéztek a sátrak alatt bennrekedt forróságban.– A bográcsban székelykáposzta rotyog, tele füstölt cuccal, de van még mics és fasírt is. Mi így jelképezzük Torockó és Üllés testvérkapcsolatát, az ételeinkkel – mutatta be a Vas-sokk munkáit Vass Gábor. Szemben velük a néptáncosok csapaton belüli versenyt is rendeztek: a ragulevest, a csikós tokányt és a sült húst a zsűrinek egységesen tálalták, de belső szavazással azt is eldöntötték, hogy a Fonó, a Borica vagy a Kőrös étele sikerült legjobban.Elnézve az ételeket el sem tudtunk képzelni, hogyan tudja a zsűri összehasonlítani a tokányt a sülttel, a levest a pörkölttel. Szőke András, a zsűri egyik tagja azonban nem jött zavarba ettől a feladattól. – Azt kell nézni, hogy úgy készítették-e el, ahogyan kell, és megvolt-e az alázat, ami a főzéshez szükséges – magyarázta, miközben éppen az Old Boys Illés csobotfalvi parasztcsorbáját és pityókás tokányát kóstolta. – Krumplipaprikásnak is mondhatnánk, de az úgy túl egyszerű lenne – mutatta be az ételt, majd hozzátette: nagyon finom. – Bármit elfogadunk fődíjnak – jelezte mosolyogva Illés Géza.A legjobb étel díja egyébként egy rekesz sör volt, de Szőke András szerint nem is ez volt a lényeg. – Akik eljöttek, nem a Facebookon posztoltak, és nem online beszélgettek. Együtt voltak családok, generációk – ma már ezt is értékelni kell.