Tizennyolc évre ítélték a gázrobbanást okozó nőt Szegeden  

A táblabíróság a 36 esztendős vádlottat különös visszaesőként, több ember, részben 14. életévét be nem töltött, védekezésre képtelen személy sérelmére elkövetett emberölés bűntettének kísérletében mondta ki bűnösnek. A bíróság döntött arról, a nő nem bocsátható feltételes szabadságra, és le kell töltenie a korábbi elítéléséből származó teljes büntetést is.



Az asszonyt 2003. december 16-án társtettesként, előre kitervelten, nyereségvágyból elkövetett emberölés bűntette és más bűncselekmények miatt halmazati büntetésül 14 év fegyházbüntetésre ítélték, amiből 2013. február 26-án szabadult feltételes kedvezménnyel. Ezután ismerkedett össze a későbbi sértettel. A nő tudta, hogy a férfinak a fővárosban van felesége és két fia, ennek ellenére előbb közös lakást, majd házat béreltek.



A hétköznapokon a férfi Szolnokon dolgozott, a hétvégéket pedig a feleségével Budapesten töltötte. 2014 őszén a házaspár kibékült egymással, azt tervezték, a következő nyáron a férfi felhagy szolnoki munkájával és visszaköltözik a fővárosba. December 30-án a férfi közölte, a szilvesztert nem akarja a Tisza-parti városban tölteni, visszamegy a családjához Budapestre. A vádlott ebbe nem tudott belenyugodni, elkeseredésében az öngyilkosság gondolatával foglalkozott, azt tervezte, gázzal mérgezi meg magát. A vádlott éjfél után eltávolította a fűtőtest gázcsövét. A kiáramló gáz nem sokkal később berobbant, majd ezt pár perc múlva újabb detonáció követte. A lakóházban tűz ütött ki. A felébredő férfi kimenekített a vádlottat és annak kisfiát az égő házból. A robbanás okozta tűzben mind a hárman súlyos, életveszélyes sérüléseket szenvedtek, több hónappal később maradandó fogyatékosságot szenvedve gyógyultak meg. Halálos szövődmény a szakszerű orvosi ellátás eredményeként nem alakult ki. A házat le kellett bontani.



A táblabíróság döntésével enyhített az elsőfokú bíróság által kiszabott életfogytig tartó büntetésen. Az indoklás során elhangzott, a vádlott jogilag valóban az emberölés kísérletét valósította meg, de beszűkült tudatállapotában tulajdonképpen kiterjesztett öngyilkosságot követett el, amelyben maga is rendkívül súlyos sérüléseket szenvedett.