Tizenöt éve hozzák vissza a 80-as éveket

A The Cure után pörgették a lemezeket



A 80-as parti két DJ-je zenei legendák műsora után is csinált már bulit. Szegeden a The Cure SZIN-en adott koncertje, a pesti A38 állóhajón pedig a Laibach után perdítették táncra a közönséget. Amikor pedig a Depeche Mode Magyarországon koncertezett, gyakran buszt is szerveztek a 80-as partik törzsgárdája számára.

– A mai napig szoktunk izgulni a bulik előtt, ami azonnal elmúlik, ha megjelenik az első táncoló vendég. Sosem görcsölünk, hanem élvezzük. Rögtön abbahagyjuk az egészet, ha egyszer tehernek érezzük – jelentette ki egymás szavába vágva Szokol Szilárd és Megyeri Tamás , a mai napig telt házas szegedi 80-as partiestek két DJ-je.A mára már branddé vált 80-as parti szombaton ünnepli tizenötödik születésnapját a Várkertben, ahol nemcsak lemezekről szólalnak meg a 80-as évek new wave és szintipop előadóinak slágerei, de lesz élő koncert, ajándékok, plakátkiállítás és vetítés is az elmúlt 15 év partifotóiból.A két, ma negyvenes férfi – stílusosan – még a nyolcvanas években ismerkedett össze házibulikban és az akkoriban new wave szórakozóhelynek számító ifjúsági házban, ahol közös társaságba jártak. Aztán a kétezres évek elején kitalálták, hogy csinálnak egy nyolcvanas évekre épülő bulit, ahol bakelitről játsszák a zenéket, mivel közben Tamásnak lett egy lemezboltja.– Nem is tudom, hogy került oda a lemezjátszó. Mindenesetre olyan jól sikerült a buli, hogy mi is meglepődtünk – gondolkodott el Szilárd. Innentől aztán nem volt visszaút. A bulik híre szájról szájra terjedt, úgyhogy ma is évi 10-12 estet szerveznek, mindegyikhez egyedi plakátot készítenek – ezekből lesz a kiállítás –, sőt a Facebook előtti időkben maguk is ragasztották azokat.Náluk nincs fix műsor, repertoárjukon belül mindig azt játsszák, amire vevő a közönség. Emiatt aztán többnyire fergeteges hangulatúak a bulik, és gyakran fordul elő, hogy akinek tetszett egy, abból aztán törzsvendég lesz.– Jó a szegedi közönség.A környező településekről is jönnek a bulikra, a szokásos előszilveszteri parti pedig a Szegedről elszármazott, külföldön élő szegedi harmincasok, negyvenesek találkozóhelyévé is vált. Várják, és erre időzítik a hazalátogatást– mondták a hobbilemezlovasok. Hozzátették, tizenöt év alatt azért generációváltás is volt a közönségben: egyre több fiatal is jár a bulijaikra, akik szeretik, ismerik a new wave zenéket, miközben a kortárs törzsgárda is megmaradt.– Ha megnézed a mai zenei kínálatot, minden a nyolcvanas évekből építkezik. A dallamvilág, a hangszerelés... – magyarázta Szilárd. – Kis túlzással akkor minden jó zenét megírtak, azóta csak utánzás és ismétlés van – tette hozzá Tamás a magyarázathoz, miért olyan trendi manapság a nyolcvanas évek.A korabeli sufnidiszkó hangulathoz sokat ad a bulik néhány olyan elmaradhatatlan kelléke is, mint a háromszínű lengyel diszkólámpa és a füstgép, amiket már csak babonából is mindig magukkal visznek. És persze azok a zenei gegek is emelik a hangulatot, amikor a Derrick, a Star Wars, a Delta vagy épp a Linda sorozat főcímzenéjéből kiemelt hangmintákat játszanak be a számok között – vagy éppen megszólal Farkas Berci hangja egy korabeli sláger előtt.