Tizenöt évvel ezelőtt többet kerestek

– Nem tudjuk még pontosan, hogy mennyi lesz az emelés – fogalmaznak a dolgozók. Többségük úgy tudja, hogy a megállapodás a munkavállalók és a munkáltató között még hátravan.Arról már mindenki hallott, hogy átlagosan tíz százalék lesz a béremelés, de nem mindenki kap egyformán. Mindenki örül is a fizetésemelésnek, de többen a régi dolgozók közül emlékeznek a tizenöt évvel ezelőtti bérekre, ami a mostaninál is sok esetben húszezer forinttal több volt.– Már régen nem számít munkaidőnek az ebédidő, az a félóra mindennap lejön a bérből – magyarázza egy férfi, aki nem szerette volna, ha leírjuk a nevét. – Arról nem is beszélve, hogy az éjszakai pótlék 70 százalék helyett 35 százalék, de például a délutáni műszakot nem 14 órától, hanem 18 órától számolják. Ezek a munka törvénykönyvében vannak leírva – magyarázza a férfi.– Innentől kezdve persze örülünk a béremelésnek, de sokan alig jönnek ki a fizetésükből – teszi hozzá a férfi, körülötte a többi Pick-dolgozó bólogat. Azt is elárulták, hogy nagyjából nettó 85 ezer és 110 ezer forint között keresnek az itteniek, de tizenöt évvel ezelőtt az előbbiek miatt akár 20 ezerrel is többet kerestek.Mindezekkel együtt a Húsipari Dolgozók Szakszervezetének helyi elnöke szerint a cég menedzsmentjének kezdetben ötszázalékos emelésről szóló ajánlatát sikerült megduplázniuk, igaz, nem kaphat mindenki tízszázalékos emelést. Golhovics Gábor úgy tudja, hogy a 2200 dolgozóból mindössze 62 nem kap fizetésemelést, de a fizikai állományban dolgozók 1–47 százalék közötti, a szellemi állományban lévők pedig 1–31 százalék közötti emelésre számíthatnak. Az átlagosan számolva nettó 8500 forintos emelés mellett év végi juttatásokat is kaphatnak a dolgozók a Pick Zrt.-nél, amennyiben a hónap végéig ezt megerősíti mind a szakszervezet, mind a menedzsment. A szokásos áprilisi bérforduló előtt januárban a cég a kötelező minimálbér- és garantáltbérminimum-emelést is végrehajtotta.