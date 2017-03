Tizenöt utca felújítása kezdődik el hamarosan Szegeden

Az egyik összeget azokra a területekre fordítja a város, ahol uniós fejlesztések lesznek, de abból a pályázati forrásból aszfaltozásra nem költhetnek. Ilyen Tarján, a Vértó környéke, az újszegedi liget és Odessza. A másik félmilliárdot a többi városrész között osztják fel. A tönkrement burkolatú utcákról 160-as listát állított össze a kezelő környezetgazdálkodás és a polgármesteri hivatal városüzemeltetési irodája. Ebben számításba veszik a lakossági és az önkormányzati képviselőktől jövő jelzéseket. A szakemberek tavaly a terveket is elkészíttették a rekonstrukció első ütemére. Legutóbbi ülésén a közgyűlés városüzemeltetési bizottsága el is fogadta ezt a csomagot. Mivel a közbeszerzési eljárás ezután indul, egyelőre árakról még nem beszéltek. A munkálatoknak így még hivatalos határideje sincs, de a tervek szerint a munkák nyáron elvégezhetők.

Annyi kiderült, hogy nyárig lesz még egy utcafelújításokra vonatkozó kör és egy járdarekonstrukcióról szóló is.Elhangzott az is, hogy tavalyi pénzből valósul meg a baktói Pihenő és a Deák utca egy részének rendbetétele. Ezekhez a tavaly pályázaton kiválasztott nyertes hozzá is lát, amint kitavaszodik. A vízügyi építési alapból is felhasználnak forrást, azt a Fűrész és a Vedres utca iskola felőli szervizútjára költik, ahol a vízelvezetés is kiépül. Térképünkön ezeket mind együtt mutatjuk meg.