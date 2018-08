Tízéves a szegedi CAS Software

– Az anyavállalat karlsruhei székhelyű, 42 országban szállítunk szoftvereket, 20 ezer ügyfelünk van szerte a világban – mondja Martin Hubschneider ügyvezető igazgató, hozzátéve, egyik első és legnagyobb partnerük a Mercedes-Benznek. Magyarországon több cégnek dolgoznak, városunkban csak a Szeged Televíziónak.

Megtudtuk, vállalatoknak készítenek ügyfélkapcsolat-kezelő rendszereket, s ahogy az ügyvezető fogalmaz, minden cégnek kellene ilyen. Ezekkel jellemzően a kis- és középvállalkozások munkáját tudják hatékonyan segíteni. Ismert a kamionvásárláshoz használt konfigurációs rendszerük, amellyel online is megrendelhető az igényekre szabott haszonjármű.



Ahogy minden hasonló profilú társaság Szegeden – az országban és Európában –, ők is folyamatosan keresik az új munkatársakat. Természetesen kommunikációképes angol nyelvtudásra szükség van, és az anyavállalat kapcsán előny a német nyelv ismerete is.



– Nálunk 5-7 százalékos a fluktuáció, ami a szakmában jónak mondható, a nagyon alacsony és a nagyon magas arány is rossz – mondja az ügyvezető. Új kollégákat főleg az egyetemen keresztül találnak, szívesen segítenek a leendő munkatársaknak a szakdolgozatban is. – Leginkább a szájról szájra terjedő hír az, ami segít az állások feltöltésében, a motiváció pedig a versenyképes jövedelmen túl az, hogy világszínvonalú szoftveren dolgozhatnak – mondja Martin Hubschneider. Hangsúlyozza, náluk ki tud teljesedni a fejlesztő, mert azzal foglalkozhat, amit szeret.



Korhatár nincs, Szegeden 19 éves a legfiatalabb munkatárs, a legidősebb 50, az átlagéletkor kicsivel 30 alatti.

– Otthon van egy 69 éves kollégánk, unatkozott nyugdíjasként, és eljött hozzánk dolgozni – lep meg bennünket egy szoftveres cégtől szokatlan részlettel az ügyvezető.



Ahogy világszerte, úgy Szegeden is teret adnak az alkotásnak, a fejlődésnek, ehhez bőven van hely az Eszperantó utcai irodáikban, 2320 négyzetméteren kényelmesen elférnek a kollégák, akiknek tegnaptól új ügyvezető igazgatójuk van a korábbi helyettes, Belák Henriett személyében.

Belák Henriett és Martin Hubschneider.