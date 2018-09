Tízéves a szegedi Napfény Park: nagy táncválasztóval, tortával és koncerttel várták a születésnapozókat

Rendhagyó és egyben izgalmas rendezvénnyel lepte meg vásárlóit a születésnapját ünneplő Napfény park bevásárlóközpont. Tizedik szülinapjukat gyermekprogramok és a torta mellett, tánccal ünnepelték. A táncolni vágyó gyermeknek és szüleiknek egy különleges meglepetéssel készültek: első alkalommal rendezték meg a nagy szegedi táncválasztót.A rendezvényre kilátogatók hét szegedi tánciskolával ismerkedhettek meg, a színpadon hiphop, balett, modern tánc vagy akár akrobatikus rock and roll bemutatókat láthattunk. A Kozmosz Egyesület tíz műsorszámot adott elő, párosaik és formációik is felléptek, bemutatva az akrobatikus rocky szépségeit. Az X-Treme Tánciskola gyerek, junior és felnőtt csapata is színpadra állt. A hagyományteremtő táncshow-n a zenét és a ritmust kedvelő táncolni vágyó gyermekek az iskolák sátrainál akár be is iratkozhattak. A tánc mellett számos gyermekprogrammal kedveskedtek a családoknak, a bevásárlóközpontban például ifjú kalózokat is képeztek.Szülinap nincs torta nélkül, a 200 szeletes málnás-vaníliás tortaszeletek öt perc alatt elfogytak. Az estét Kállay Saunders András koncertje zárta volna. Ám az énekes közösségi oldalán is közzétette: édesanyja betegsége miatt nem tud Szegedre jönni. Helyette este a Dal 2016 győztesével, Freddie élőkoncertjével ünnepelték az évfordulót a bevásárlóközpont parkolójában.