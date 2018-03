Tízmillió forintra pályázhatnak a szegedi egyetemisták

További információk:

A Kiválósági listára a saját szakterületükön kiemelkedő hallgatók, az esélyegyenlőségi ösztöndíjra a hátrányos helyzetű SZTE-sek jelentkezhetnek. Emellett 11 szegedi vállalat idén is több millió forinttal támogatja a tehetséges egyetemistákat.A saját szakterületükön kiemelkedő hallgatók a Kiválósági lista vagy a vállalati ösztöndíjak, a hátrányos helyzetű SZTE-sek pedig az esélyegyenlőségi ösztöndíjak által összesen közel 10 millió forintra pályázhatnak.Az SZTE Tehetségpont idén is, csakúgy, mint a korábbi években, a Szegedi Tudományegyetem jelentős eredményeket elért hallgatóit szeretné támogatni ösztöndíjai, valamint számos szegedi, tehetséggondozás iránt elkötelezett nagyvállalat segítségével. A Kiválósági ösztöndíjak keretében az universitas több tucat hallgatója részesülhet 20 és 100 ezer forint közötti támogatásban, míg a vállalatok is számos elismerést adnak át, amelyek közül minden kar hallgatója megtalálhatja az érdeklődésének megfelelő kiírást.