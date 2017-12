Tízmilliós ajándék az önkéntes tűzoltóknak - nézzék meg, mit kaptak!

Összesen 17 Csongrád megyei önkéntes tűzoltó-egyesület nyújtott be pályázatot az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatósághoz, és mindannyian nyertek is több mint tízmillió forint értékben. Az eszközöket – tömlők, kesztyűk, csizmák és speciális védőruhák – csütörtökön adták át Szegeden, a megyei katasztrófavédelem épületében. A nyertesek pénzt is kaptak, amit egyebek mellett képzésre fordíthatnak.