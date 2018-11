Tízmilliós házakból nézték végig az emberi tragédiákat - Családokat tett tönkre a Szeviép

Szeged és a Szeviép



A Szeviép konzorciumi tagként milliárdos megbízásokat kapott a Botka László vezette várostól, de a cég dolgozott önkormányzati tulajdonú társaságoknak is. Emlékezetes, hogy a tömegközlekedési nagyprojekt 9 milliárdos részét a Szeviép vitte, konzorciumban újították fel az 1-es villamos vonalát. A Szeviép a Ligetfürdő felújításán is dolgozott, ráadásul a vállalat székházát Botka László adta át, a mostani ügy két vádlottjával. A jelenlegi ügy vádiratában szerepel egy kölcsön, amit a Szeviép a Biztonsági Üzem Kft.-nek adott. Ez utóbbi társaság akkori ügyvezetője jelenleg a szegedi önkormányzati repülőtér igazgatója.

A Szeviép-ügy



A Szeviép három korábbi vezetője azért áll bíróság előtt, mert a vád szerint ők felelősek a társaság fizetésképtelenné válásáért és a másfél milliárd forintos vagyonvesztésért – azaz csődbűntettel vádolják őket. Az ügyészség szerint a Szeviép leányvállalatainak és magánszemélyeknek, sőt más vállalkozásoknak is adott kölcsönökről ők hárman döntöttek. Ráadásul olyan vállalkozásoknak is hiteleztek, amelyek már komoly összeggel tartoztak. A cégnél egyébként kötelezően működő felügyelőbizottság tagjainak nem volt beleszólásuk a tranzakciókba. Volt olyan tag, aki a sajtóból értesült arról, hogy gondok vannak a vállalatnál. A vádban az is szerepel, hogy a kölcsönökről nem készültek előzetes pénzügyi elemzések, és még akkor is adtak hiteleket, amikor már egyértelmű volt, hogy bajban van a cég. Az ügyész korábban az ötéves középmértéket meghaladó börtönbüntetés kiszabását kérte.

A férjemmel sajnos már nem tudnak beszélni, három éve halt meg rákban, a bánat vitte el – mondta lapunknak a szegedi Molnár Istvánné. Az asszony férje kisvállalkozóként került a Szeviép közelébe, egy IFA-val hordott kavicsot még a szegedi villamosvonal-rekonstrukció alatt. Ez az egyetlen autójuk volt, amivel Molnár István napi 10-12 órán át dolgozott.A férfi egyébként szentesi, ott is sofőr volt, de még alkalmazottként. Amikor megismerkedett a feleségével, akkor költözött át Szegedre, itt lett magánfuvarozó.– Nem éltünk nagy lábon, a férjem soha nem ivott és nem is dohányzott. Annyi jutott, hogy szépen meg tudtunk élni – fogalmazott az asszony.Ennek vetett véget a Szeviép. A cég csaknem 400 ezer forintot nem fizetett ki a családnak, ami nekik komoly kiesést jelentett.A férjemnek ez rettenetesen fájt, hogy ilyen pici pénzt nem fizetnek ki. Ráadásul közben egy másik cég is az adósunk maradt. Szegénykém, amikor már nagyon beteg volt, azt mondta, hogy csak addig meg ne haljon, amíg nem kapjuk meg a pénzt. De nem tudta megvárni – mondta Molnár Istvánné.Férjét úgy temették el, hogy több évtizedes munka után nem biztos megélhetést, hanem tízmilliós devizaadósságot hagyott feleségére. Ezt azért vették fel, mert biztosnak látszott a jövő, és annyi munkájuk lett hirtelen, hogy kellett egy másik autó is, amin már a fia dolgozott.Molnár István 2015 októberében halt meg, felesége ezután tudta meg, hogy az állam átvállalja a Szeviép áldozatainak kártalanítását.– Ráadásul engem először elutasítottak, mert örökös vagyok. Azt mondták, hogy nem jár a pénz. De tulajdonképpen szinte azonnal megnyugtattak, hogy lesz egy új döntés, ami már arról szól, hogy az örökösöket is kártalanítják. Hiszem, nem a férjem volt az egyetlen, aki meghalt, mielőtt végleg döntöttek volna a kifizetésekről. A kormánydöntésnek köszönhetően végül 420 ezer forintot kaptunk, így az anyagi kár megtérült, de az erkölcsi, a nem vagyoni kár talán sohasem fog – mesélte Molnár Istvánné.Férjét egyébként még a halála után is keresték, annyira megbízhatónak tartották. Ha kellett, éjjel is dolgozott, amíg tudott.Molnár Istvánné jelenleg nyugdíjas, havi 110 ezer forintot kap, amiből a devizahitelt is törlesztenie kell.