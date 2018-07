Tízszer is próbálkozott a szegedi tolvaj a bankkártyával, nem adta fel - de hó végén nem járt sikerrel

A Szegeden láttalak facebook oldalon próbálta megkeresni elveszett - vagy inkább ellopott - pénztárcáját a szegedi Csisztai Arnold. A tárcában benne volt az iratai mellett friss bankkártyája is, sajnos még mellette a PIN-kóddal - ennek a továbbiakban jelentősége lesz. A poszthoz képernyőmentéseket is mellékelt a telefonjáról, ugyanis minden pénzmozgásról sms-t kap. Ezek is tanúsítják: akárki is lopta el/találta meg a pénztárcát, vagy nagyon kitartó volt, vagy nagyon fogalmatlan.



Nem jutott el a tudatáig, hogy hónap végén nem mindenkinek van a bankszámláján százezer forint, ugyanis legalább tízszer próbálkozott a pénzfelvétellel.



Aki tegnap este úgy érezte, hogy ahelyett, hogy megkeresné a jogos tulajdonosát annak a pénztárcának amelyet lopott/talált, inkább megpróbál kb. 10 alkalommal 100.000 forintot felvenni a bankszámlámról annak üzenem: 1. Magyarországon élek, ergo hónap végén nincs 100.000, sőt még 50.000 forint sem a bankszámlámon, 2. ha a mai délelőtt során visszaszolgáltatja a pénztárcámat, akkor esetlegesen, nagy nagy jóindulattal elállok a feljelentéstől. Az OTPs ATM-ek bizony sokat látnak

- írta a facebookon a szegedi férfi, aki ma délig adott haladékot a tolvajnak: ha visszaszolgáltatja a pénztárcáját, benne a kártyával és az irataival, nem tesz feljelentést ellene. Megkérdeztük, és Arnold elmondta, ez mostanáig nem történt meg.