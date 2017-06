Több a klíma, mint az ablak - hogyan ússzuk meg a kánikulát nélküle?

30 fok feletti hőmérsékletet, kánikulát ígér az Országos Meteorológiai Szolgálat. A hosszú hétvégén az otthoni készülékek is felpörögnek, talán a szegedi járókelők nem veszik majd rossz néven, ha lépten-nyomon a fejükre csöpög belőlük valami.Aki az otthonában nem rendelkezik klímával, az is tehet azért, hogy hűvös maradjon a lakása. Erre a legjobb módszer az ablakok – lehetőleg külső – árnyékolása redőnnyel, zsalugáterrel, egy tetőtéri helyiség hőmérsékletét akár 6-8 fokkal is csökkenthetjük így. Fényvisszaverő sötétítőfüggönyöket is használhatunk, amelyek hőszigetelőként is működnek.A szellőztetéssel kövessük a nap járását: mindig az árnyékos oldalon nyissunk csak ablakot! Sokat számít az is, ha a felesleges berendezéseket kikapcsoljuk, vagy ha kisebb teljesítményűeket használunk, például asztali gép helyett a telefonunkon nézzük meg az üzeneteinket.Gondoljuk át, mit főzünk, és ne süssünk órákig! A mosott ruha benti teregetése vagy a függönyök benedvesítése is javíthat hőérzetünkön. Érdemes gyakrabban felmosni és a szőnyegeket felszedni, sokat hűsít ez a megoldás is a lakáson. Ha pedig nagyon kritikus a helyzet, irány a strand!Korábbi cikkünkben klímakutatótól talál további jó tanácsokat