Több a munka, mint a diákmunkás - Ma már nincs túljelentkezés a nyári pénzkereseti lehetőségekre

Akár 300 ezret is lehet keresni havonta

Prémium a legszorgalmasabbaknak

Fő a kényelem

Bár a diákoknak egész évben van lehetőségük munkát vállalni, a jelentkezők száma a szünidő kezdetén ugrik meg jelentősen – nagyjából 40 százalékkal. Mivel a minimálbérnél alacsonyabb összegért őket sem lehet foglalkoztatni, idén legalább 794 forintos órabérre számíthatnak azok, akik így szeretnék kiegészíteni a zsebpénzüket, vagy tandíjukra gyűjtenek. Jó hír, hogy Csongrád megyében nincs is olyan cég, amelyik ilyen alacsony összegért foglalkoztatná a fiatalokat.– A legmagasabb bruttó órabér jelenleg 2400 forint, ez azonban leginkább az adminisztrációs területekre jellemző fizetés – mondta el Szolga Judit, a Fürge Diák dél-alföldi régióvezetője. Hozzátette: az, hogy egy diák mennyi pénzt tud keresni, nagyban függ az életkorától is. – A 18 év alattiak maximum napi 8 órát dolgozhatnak, éjszaka nem vállalhatnak műszakot, és heti 2 pihenőnapot biztosítani kell számukra. Heti nettó 28 ezer forint azonban még így is összejöhet, ami 40 órás munkaidővel számolva azt jelenti, hogy már 3 heti munkával is össze lehet gyűjteni közel 100 ezer forintot.Vannak persze kiemelkedő bérezésű területek is. – Szellemi munkával, megfelelő képzettséggel akár 300 ezer forintos fizetést is lehet találni – mondta el Varga Dávid, a Meló Diák szegedi irodavezetője. Ilyen összeget elsősorban az informatikusoknak és programozóknak fizetnek a cégek, amelyeknek egyébként nem titkolt szándéka, hogy a fiatalokat meg is tartsák, és évek múltán alkalmazzák is őket.Szintén jól lehet keresni a mezőgazdaságban: mivel ide évről évre egyre kevesebben jelentkeznek, már nettó 800-900 forintos órabérrel csábítják az idénymunkákra a fiatalokat. – Emellett van vasárnapi pótlék, illetve 50–100 ezer forintos prémium is azoknak, akik az egész szezont végigdolgozzák – mesélte Varga Dávid.A vállalatok, cégek főleg a nagykorú diákokat keresik, hiszen a munkaidőre vonatkozó előírások nagyban bonyolítják a műszakok kiállítását. Arról nem beszélve, hogy munkabiztonsági szempontból is megbízhatóbbnak tartják a 18 éven felülieket, és tapasztalatok szerint ez a pár év előny a munkaminőségre és a teherbírásra is pozitív hatással van. Mindezek miatt a 18 éven aluliakat leginkább csak a mezőgazdasági munkákra tudják kiközvetíteni.A Fürge Diáknál jelentkezők körében a legnépszerűbb munkák az árufeltöltő, hosztesz és irodai adminisztrációs munkakörök – utóbbiból egyébként nincs túl sok álláshely. Legkevésbé az élelmiszer-feldolgozó iparban és a nyomdaiparban szeretnek elhelyezkedni, de aki pénz szeretne keresni, természetesen ezeket is elvállalja. A Meló Diáknál szintén azt tapasztalják, hogy a klímás helyen kínált irodai, illetve hoszteszmunkák a legkelendőbbek, a gyári munkákat pedig azért kedvelik, mert a kiszámítható munkarend mellett akár egy teljes délelőttjük vagy délutánjuk is szabad lehet. Összességében azonban jóval kevesebb az érdeklődő, mint 5–8 évvel ezelőtt.– Talán már nincs szükségük annyira a pénzre, és válogatnak is a lehetőségek közül, nem fogadnak el bármit – találgatta az okokat Varga Dávid. – Öt éve ha feladtunk egy új álláshirdetést, reggel 7 órakor már sorban álltak a fiatalok az iroda előtt. Most úgy kell vadászni a munkaerőt. Augusztus utolsó heteiben pedig teljesen eltűnnek a fiatalok.Szolga Judit mindehhez hozzátette, a szülők sem támogatják már annyira a fiatalok munkavállalását. – Legutóbb a mórahalmi vásárban toboroztunk diákokat, és bár rajtuk láttuk a lelkesedést, sokszor a szülők mondták azt, nem akarják, hogy a gyermekük dolgozzon. Pedig lehetőség lenne: több a betölthető állás, mint ahány jelentkező van.