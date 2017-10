Több autó, mint parkoló Tarjánban: fél éve szabályt sért, aki gépkocsiját zöld területen hagyja

A delmagyar.hu olvasói szerint



Királyváriné Lázár Ágota: – Addig senki ne reklamáljon, amíg kétszer annyi autó van, mint ahány parkoló. 20 lakásos társasházhoz 9 db parkolóhely van előttünk, amiből a közterületesek rendszerint elfoglalnak egy- kettőt az összegyűjtött lombkupaccal, a levágott fűvel vagy a gallyal.

Pipicz Dániel: – 15-30 lakásos társasházak előtt átlagban ha van 10 parkolóhely, akkor sokat mondok... Ugyan hova tudnak parkolni?! A ház tetejére?!

Márton András: – Túl jól élünk, sok az autó, nincs itt baj.

– Napközben még istenes, de ilyenkor már nem találok parkolót a saját lakásom körül. Két óra múlva meg már egyenesen borzasztó, ami van – panaszkodott tegnap este hat óra után Erdődi Andrea a Szamos utcában. A fiatal nő csak az út mellett, az egykor szebb napokat látott zöldben tette le az autóját. Azt mondta, ha innen kiáll, ez sem lesz, mire nyolckor visszajön, már bent, a park közepén, a füvön is állnak. Neki egy ismerőse megengedi olyankor, hogy a garázsa elé álljon, mert azt nem használja.A füvön ottjártunkkor is többen parkoltak, sőt egy autószállító trélernek is csak ott talált helyet a gazdája, a szállítmányával együtt. Ugyanilyen áldatlan állapotot találtunk a Retek utcai tízemeletes panelek között, és hasonló helyzet alakult ki a Bite Pál utcai parkolóház környékén is. Ahol eddig zöldfelület lehetett, már ott sincs, kitaposták az autók. Egy nő elmenekült előlünk autóstul, nyilván azt hitte, a közterület-felügyelettől fényképezünk. A közelben álló lakók azt mondták, hiába szólnak, vagy üzennek cetlin, mindig akad, aki beáll a gyepre, illetve a helyére. Lemondtak már a szép környezetről.Megírtuk, százötvenezer forintos bírságot is kaphat február óta, aki a város kezelésében álló zöld területen parkol (2017. február 17.: Drága mulatság: februártól büntetik, aki a fűre parkol). Úgy tűnik, a kényszer nagy úr, és mert mindenki a háza előtt parkolna, nem néz szét távolabb. Pedig a Retek utcán több helyet találtunk még később este is.