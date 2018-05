Több díjat is elhozott a fiatal cukrász - Somogyi Renáta Bazsalikomos málna fagyija lett az Év fagylaltja

A hagyományos, házias ízek jönnek vissza

A mentes kategóriában Hajdú Zoltán narancsos mandulája, az alapanyaggyártók közül Andok Tamás homoktövisfagylalt zabkeksszel és virágporral elnevezésű alkotása, a kényelmi termékeket is felhasznált kategóriában Pálfi Attila kesudió datolyalekvárral fagyija nyerte, a civil zsűri közönségdíját Sztoracsek Ádám Hunyadi gesztenyés elnevezésű fekete ribizlis, fekete szedres csokis gesztenyefagylaltja vihette haza. Szeged város díját Somogyi Renáta vörösboros áfonyával készített gesztenyefagyija kapta. Renáta a legfontosabb kategóriában, a kézműves fagylaltok közt is a legjobbnak bizonyult bazsalikomos málnafagylaltjával és a kézműves nívódíjat is ő vehette át. Édesapja könnyezve gratulált lányának az elismerésekhez. Renáta, aki öt éve cukrászkodik, elmondta, sokat kísérleteztek azon, melyik fűszerrel kombinálják a málnát, mire a bazsalikomra esett a választásuk. A fűszert egyébként infúzióként juttatták bele a mag nélkül készült fagylaltba.

A kedd reggeli felhőszakadás miatt némi késéssel, de végül szikrázó napsütésben kezdődött meg az Év fagylaltja verseny, amelyre, mint megírtuk, közel negyven cukrászda 72 fagylalttal nevezett. A huszonegyedszer meghirdetett verseny házigazdája harmadik alkalommal ismét a szegedi Virág cukrászda volt.A Klauzál téren felállított színpadon a rendezvény háziasszonya, Liptai Claudia köszöntötte a versenyzőket, kiállítókat és az érdeklődőket. – Most még kicsit családias, napközis létszámmal vagyunk jelen, de reméljük, ez nem marad így – fogalmazott a műsorvezető, aki mint mondta, nagyon szereti Szegedet, és szívesen érkezett városunkba. A népszerű televíziós személyiség bemutatta a kategóriákat és a szakmai zsűri tagjait.A házigazda Virág cukrászda üzemeltetője, Gyuris László mestercukrász lapunknak elmondta, az új trendeknek megfelelően különleges ízek és új stílusok is bemutatkoznak a megmérettetésen, amelynek legnagyobb nyertesei mindig a vásárlók. Selmeczi László, a Magyar Cukrász Iparosok Országos Ipartestületének társelnöke és ügyvezetője pedig úgy fogalmazott, a napfény városa méltó helye a rendezvénynek, a Klauzál tér pedig impozáns helyszín. Az idei fagylalttrendekről szólva azt mondta, a gyümölcsös mellett a hagyományos, házias ízek jönnek vissza.A rendezvény ideje alatt R88 néven 88 forintért lehetett fagyit venni, a Kis Virágban pedig óránként változó, régi klasszikus ízű fagyos édességet kínáltak 100 forintért.Míg a zsűri a versengő fagylaltokat kóstolta, a közönség a fagyis cégek termékeiből állt sorba kóstolóért. – Inkább a gyümölcsös, természetes, de nem túl édes ízeket szeretem – mondta Gábor Richárd. A Ságváriban érettségizett fiatalember fagylalttal jutalmazta magát, míg beszélgettünk, éppen egy sós karamellát és mogyoróvajas popcornt kóstolt, azt mondta, körülbelül a nyolcadik fagyiján van túl. – Szeretem a különleges ízeket is, direkt ezért jöttem ki a mai versenyre, készültem – tette hozzá, majd elárulta, olyan kevésbé hétköznapi fagylaltokba is belekóstolt, mint a fekete vanília és a lilakáposztás tormakrémes. – Édes, de harmonikus, természetesen nem olyan erős a torma íze, mint amit húsvétkor eszel a sonkához – magyarázta.A szakmai és civil zsűri közben kitartóan kóstolta végig a 72 tételt, amelyet három kritérium – íz, állag és dekoráció – alapján pontoztak. Juan Carlos Pastor, a MOL-Pick Szeged edzőjének a maracuja mandularopogós, Marko Krivokapic másodedzőnek pedig a fehér csokis szilvás mák nyerte el a tetszését.Míg a zsűri a pult egyik oldalán kóstolt, velük szemközt az érdeklődők csodálták a színpompás és hangzatos nevű műveket. Liptai Claudia partnere, Pataki Ádám cukrászmester, az érdi Pataki cukrászda vezetője pedig mint a szakmai zsűri egyik tagja kóstolt. A szakember elmondta, a dekorációnál fontos, hogy adagolható és ehető legyen, ezért egész narancsszeletet nem célszerű beletenni. – Az állaga krémes legyen, de ne túl tömör vagy jeges. Most egy fehér csokis málnarózsán vagyok túl, amelyben a málnának és a rózsáénak összhangban kellett volna lennie, de én kevésnek érzem benne a málnát – magyarázta a cukrászmester. A kóstolásban megfáradt cukrász ebédidőben Liptai Claudiával és másfél éves kisfiukkal, Pataki Marcell Ádámmal a közeli Vendéglő a Régi Hídhoz étteremben ebédeltek, majd folytatták a kóstolást.