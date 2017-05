Több ezer bevallást vár még a szegedi adóiroda

– Hétfő reggelig 11 ezer érkezett be és még 8-9 ezret várunk – mondja Végh Ferenc, a szegedi adóiroda vezetője. Bár idén a NAV-on keresztül is beadható az adóbevallás, a könyvelőket arra kérték, inkább a város honlapján keresztül nyújtsák be – a kezdetben ugyanis voltak gondok a NAV rendszerével. Ezek mára megoldódtak, a de a szegedi adóirodának egyszerűbb a saját csatorna. Változás az is, hogy néhány évvel ezelőtt csak onnan tudta meg az ügyfél, hogy elfelejtette bevallani a helyi iparűzési adót, hogy szeptember körül kapott egy fizetési felszólítást. Mára barátságosabb lett a rendszer, először figyelmezteti a város a mulasztókat és csak a második körben küldik ki a büntető csekket.