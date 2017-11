Több ezer énekesnő közül választották ki Rebecca Freckletont, de az éjszaka királynője örökre Whitney Houston

Csak egyetlenegy létezett

Dizájnerek készítették a show-ban viselt ruhákat, ezek mind azok az ikonikus darabok, amelyeket Whitney viselt a koncertjein.

– A szüleim nagyon sokféle stílusú zenét szerettek, nálunk otthon mindig szólt a zene. Emlékszem, Whitney Houstont először kislánykoromban hallottam, és azonnal szerelmes lettem a zenéjébe. Sajnos soha nem láttam őt élőben fellépni, és a lányával sem találkoztam. Mindazonáltal minden élő koncertjének felvételét meghallgattam. A mi produkciónk magában foglalja mindazokat az elemeket, amelyeket Whitney világ körüli turnéi is felvonultattak, tehát valóban egy igazi élő show-t kap a közönség. Az elmúlt három évben, amióta csak részese vagyok ennek a show-nak, mindig találkozunk olyan rajongókkal, akik elég szerencsések voltak ahhoz, hogy koncerten láthassák Whitney-t, amikor ő még velünk volt.– Olyan énekest keresett, aki nemcsak hogy nagyon erős vokálisan, de emellett képes színpadra vinni a Whitney-sztorit a lehető legjobb módon. Ugyanakkor tudni kell az előadásunkról azt is, hogy ez nem egy egyszemélyes show, ez nem egyetlen énekesnő show- műsora, éppen ezért az is nagyon fontos szempont volt, hogy a darab főszereplője szeressen egy csapatnak is a része lenni. Hihetetlenül tehetséges zenészeink és énekeseink vannak, akiket a közönség a színpadon láthat.– Nem hinném, hogy ez a hang csak van, hogy egy énekes csak úgy tud énekelni, mint Whitney. Whitney Houstonból csak egyetlenegy létezett. Én hiszek abban, hogy az embernek mindennap nagyon keményen kell dolgoznia és foglalkoznia kell magával. Ez az, amit mindig is igyekeztem és igyekszem tenni. Gyerekkorom óta énekelek, ahogyan Whitney is. És minden fellépésemen, koncertemen százszázalékos teljesítményt nyújtok.

Elmondanám neki, hogy vigyázzon magára

Whitney Houston

– Ez a szerep több szempontból is nagyon nagy lehetőség számomra, elmondhatom, hogy nem arról van szó, hogy ez csak egy énekes szerep. Szeretek élőben koncertezni, közönség előtt fellépni, és szeretek minden este más közönség előtt. Ez segít nekem abban, hogy jobban bízzak önmagamban, és ez az önbizalom mindenütt jelen van, bármit is csinálok.– Szeretem a dalait hallgatni, mielőtt felmegyek a színpadra, ez segít nekem abban, hogy közel kerüljek hozzá zeneileg.– Nagyon sok könyvet elolvastam Whitney zenei pályájáról és az életéről, és megnéztem minden dokumentumfilmet, amit az életéről forgattak. A show-műsorunkban számtalan olyan pillanat van, amely Whitney életének egy-egy valós eseményére utal, azon alapul, főként az énekesi karrierjét illetően, valamint arra vonatkozóan, hogy milyen kreatív változásokon ment keresztül a pályája során.– Nagyon szeretném, ha lenne erre lehetőségem, és biztos vagyok benne, hogy nagyon sok ember örülne annak, ha találkozhatna, beszélhetne vele. Elmondanám neki, hogy szerintem ő volt és még ma is ő minden idők legnagyobb női művésze, hogy gyönyörű nőnek tartom, és azt is elmondanám, hogy vigyáznia kellene magára. Nagyon szomorú, ahogy az élete véget ért.– Sokkal-sokkal többet, mint zenét. Amellett, hogy elképesztően jó vokalistáink és táncosaink vannak, egy teljes élő zenekarunk, nagyon sok életrajzi elemet idézünk meg a show során. De persze nem szeretnék minden részletet elárulni.

Minden alkalommal elérzékenyülök

– Londonban élek, és nagyon sok időt töltök egy ottani zenestúdióban. Tavaly adtuk ki az első albumomat, amely a Prisoner in Hope címet viseli. Fantasztikus lemez lett, olyan, amire igazán büszke vagyok. Ezzel is foglalkozom, és természetesen sok időt töltök a családommal is.– Nem igazán. Szeretek ebben a show-ban szerepelni. Nagyon szerencsés vagyok, hogy a részese lehetek, és amiatt is, mert nagyon sok más dolgot is csinálok, ha a turné állomásai között van szabadidőm.– Nagyon-nagyon ideges voltam és nagyon izgatott. Hónapokon át próbáltunk, tehát mire elérkeztünk az első előadáshoz, úgy éreztem, készen állok. Arra a show-ra nem igazán emlékszem, annyira izgatott voltam. De minden alkalommal elérzékenyülök, ha fel kell mennem a színpadra. Csodálatos volt, és egyáltalán nem fogom soha megunni.– A legnagyobb elismerés a közönségtől érkezik: a tény, hogy ott vannak, hogy eljöttek megnézni az előadást. Ők mindig őszinték. Rendkívül hálásak vagyunk azokért a csodálatos visszajelzésekért és az ötcsillagos értékelésekért, amelyeket a közönségünktől kapunk. Ennek ellenére én mindig keményen dolgozom, minden előadás előtt próbálunk, és mindig törekszem arra, hogy jobb és jobb legyek.– Annyi ember szerette Whitney Houstont és a zenéjét! Bármerre is megyünk, bárhol is lépünk fel, a show fogadtatása mindenütt ugyanolyan jó. Mindenütt szerették a zenéjét, azt, amit Whitney adott nekünk. Bárhol is mutatjuk be az előadásunkat, a dalai összehoznak mindannyiunkat.