Több ezer év arany- és ezüstkincsei érkeztek Romániából a Fekete házba

Megkezdték a román szakemberek a Szegedre érkezett arany- és ezüstkincs-kiállítás értékes tárgyainak vitrinbe helyezését a Fekete házban. A Bukarestből a Móra Ferenc Múzeum kiállítóhelyére érkezett tárlat a mai Románia területén a 19–20. században talált csaknem ezer arany- és ezüstkincset mutatja be. – Több mint ezer, összességében szinte felbecsülhetetlen értékű műtárgyat láthat majd a közönség. A román nagykövetség keresett meg bennünket, harminc romániai múzeumból érkeztek hozzánk kincsek – magyarázta Fogas Ottó, az intézmény igazgatója.A Fekete házban tartott pénteki sajtóbejáráson Rodica Margithu kurátor elmondta, a vándorkiállítás anyaga rendkívül sokszínű. A Kr. e. 5. évezred és a Kr. u. 7. század között készült ékszerek, ruházati kiegészítők, edények, tálak, védekező- és támadófegyverek is szerepelnek benne. – Az egészen egyszerű tárgyaktól a míves ötvösmunkákig sok mindent láthat itt a közönség – fejtette ki a régész. Ahogy Rodica Margithu fogalmazott, a nemesfémekből rendezett tárlat nem feltétlenül a gazdagságról és a csillogásról szól, sokkal inkább azokról az emberekről, akik feldolgozták az ércet, annak készítői, megrendelői, viselői vagy csodálói voltak.A Fekete házban bemutatott anyag legérdekesebb darabjai a pietroasai kincsből származnak. A leletet 1837-ben találta meg két földműves, akik egy éven át rejtegették, majd eladták egy helyi kereskedőnek. Az aranyból készült edényegyüttes eredetileg 22–24 darabból állt, és 40 kilogrammot nyomott. Az egykori Római Birodalom területén talált legnagyobb aranyedénylelet a Seuso-kinccsel nagyjából egyidős, néhány darabjában formai hasonlóságot is mutat. A tárgyak közül tizenkét darabot tudtak visszaszerezni a hatóságok, ezek együttes tömege 19 kilogramm.Az óriási mennyiségű arany- és ezüsttárgyat román szakemberek helyezték be kiemelt biztonsági előírásoknak megfelelően speciális vitrinekbe. Ahogy lapunk is beszámolt róla, a műtárgyakat szigorú biztonsági intézkedések között hozták ide, és ugyanilyen szigorral tárolják. Mint megtudtuk, 70 millió euróra – azaz mintegy 23 milliárd forintra – van biztosítva a tárlat.Az ősi arany- és ezüstkincsek Romániából című kiállítás megnyitója július 18-án, szerdán 17 órakor lesz, a nagyközönség csütörtöktől jövő év január 20-ig láthatja ezeket.