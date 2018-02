Több ezer migráns indulhat Szerbiából Románia felé - a következő állomás Magyarország lehet

A szerb–magyar határ szerbiai oldalán ezrek várakoznak





A határzár és a komolyan vett beléptetési rend miatt – a magyar eljárást élesen kritizáló Migration Aid szerint a szerbiai táborokban jelenleg négyezernél is több menedékkérő várakozik – egyre türelmetlenebbek a migránsok.A romániai katasztrófavédelem 36 menekülttábor kialakításához szerez be konténereket. Ezt az Adevarul című bukaresti lap írta Cristian Radu ezredesre, az országos katasztrófavédelmi főfelügyelőség parancsnokhelyettesére hivatkozva. A parancsnokhelyettes szerint egy-egy táborban 200 migránst tudnának elszállásolni, azaz ha csak annyian érkeznek majd Romániába, mint ahányan a konténerekben elférnek, akkor is több mint hétezer illegális határátlépőre számítanak a román hatóságok.

Első állomás Románia

Szállás vagy állomás?

A parancsnokhelyettes azt is elmondta, hogy a mobil konténertáborok jelentős részét a Bánságban – Temes és Krassó-Szörény megyében (ld. térkép) – helyezik el, ahol a Szerbia felől érkező bevándorlók lépnek be az országba. Ez pedig azt jelenti, hogy a magyar határhoz meglehetősen közel szállásolják majd el a bevándorlókat.Amennyiben a román szervek nyitott táborokat hoznak létre, a következmények – az elmúlt időszak gyakorlatát nézve szerte Európában – borítékolhatók: mivel a migránsok nem kötelezhetők maradásra, azonnal Nyugat felé veszik az irányt, elindulnak Magyarország felé, és megjelennek Csongrád megyében.Arról pedig, hogy valóban valós-e a probléma, a parancsnokhelyettes azt mondta, hogy „nem elhanyagolható annak veszélye, hogy a Románián áthaladó migráció a jövőben tömegessé válik, erre akarnak felkészülni a román hatóságok".A magyar szervek hivatalos tájékoztatást nem kaptak a táborok építéséről a szomszédos országban, arról ők is a sajtóból értesültek – mondta egy televíziós interjúban Bakondi György , a miniszterelnök belbiztonsági főtanácsadója.