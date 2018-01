Több ezer szelektív kukát kapnak a belvárosiak - a szigetek illegális lerakóvá válnának

– Nagyon kényes ügy a belvárosban szelektív gyűjtőszigetet elhelyezni. Az a baj, hogy sok gyűjtősziget, minden igyekezetünk ellenére, előbb-utóbb illegális hulladéklerakóvá válik – mondta el Koltainé Farkas Gabriella, a Szegedi Hulladékgazdálkodási Nkft. ügyvezető igazgatója.– Jelenleg 52 gyűjtőszigetet üzemeltetünk Szegeden, ebből 15 környezete kritikán aluli – folytatta az ügyvezető igazgató. Arról kérdeztük, milyen lehetőséget lát arra, hogy az önkormányzati cég növelje a belvárosban – ahol az egyetemi intézmények közelében sok környezettudatos fiatal is él – a szelektív hulladékgyűjtési lehetőségeket.Az 52 városi szelektív szigetből jelenleg mindössze kettő található a Tisza Lajos körúton belül – ahogy távolodunk a belvárosból, úgy sűrűsödnek. A két belvárosi sziget a Károlyi utcában és a Béla utcában működik. Erről a két gyűjtőhelyről évente 10 tonna hulladékot szállítanak el, az illegális lerakás ugyanakkor ezeknél a szigeteknél minimális.

– Sajnos inkább olyan igényekkel keresnek meg bennünket, hogy szüntessük meg egyik-másik szelektív szigetet, ahol sok az illegálisan lerakott hulladék. Erre 2019 novemberéig biztosan nem kerül sor, mivel a pályázati pénzből létrehozott szigetek üzemeltetésére a pályázatban eddig az időpontig kötelezettséget vállaltunk. Szerintünk ez egyébként is visszalépés lenne a szelektív gyűjtésben – jelentette ki az igazgató.Van azért jó hír is a zöld szemléletű belvárosiaknak.– Egy pályázati forrásnak köszönhetően a közbeszerzés lebonyolítása után, várhatóan idén ősztől több ezer szelektív gyűjtőedényt fogunk kiosztani a belvárosban – árulta el Koltainé Farkas Gabriella.A magán- és társasházak összesen 1526 darab 240 literes, 29 ezer 891 darab 120 literes és 1000 darab 1000 literes szelektív gyűjtőedényt kapnak, ezzel együtt azonban senkinek sem emelkedik a hulladékszállítási díja – tette hozzá. Emellett 138 üveggyűjtő pontot is kialakítanak, többek között a vendéglátóhelyek környékén.