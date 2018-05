Több figyelem és satufék: a rendőri karjelzés mindent felülír - játék a Delmagyar.hu-n!

Játsszon velünk



- Mutassa meg Ön is! Tesztelje KRESZ-tudását a Délmagyarország és a CSMRFK közös játékában. Május 14-18. között, hétfőtől péntekig ismerje fel a karjelzést, amelyet lapunk internetes oldalán talál 10-18 óra között. A helyes választ beküldők között a Csongrád Megyei Rendőr-főkapitányság ajándékait sorsoljuk ki. A hétvégén egy bónuszkérdést is felteszünk, így aki az összesre helyesen válaszol, megnyerheti a Délmagyarország BioTech USA ajándékcsomagját. A szerencséseket pünkösdhétfőn, 10 órakor sorsoljuk, és e-mailben értesítjük. A nyereményeket hivatalos keretek között adjuk át, május 22-én, kedden délután.

Az utóbbi időben sűrűbben találkozhattak a szegediek rendőri forgalomirányítással lámpás kereszteződésekben. Ma már nemcsak baleseteknél, hanem akkor is a rendőri karjelzéseket figyelembe véve kell közlekedniük az autósoknak, ha azt a forgalom dinamikája úgy kívánja. Mindez okoz némi fejtörést a városban közlekedőknek, legyen az gyalogos, kerékpáros vagy autós.A Tisza áradása miatt az elmúlt időszakban sűrűn lezárták a szegedi rakpartot, ezért reggelente és a délutáni csúcsban bedugult a város és a két szegedi híd. Leggyakrabban a Belvárosi híd szegedi lábánál találkozhattak rendőri irányítással az arra közlekedők. Egyik délután munkaidő után fotós kollégámmal mi is megnéztük, hogyan reagálnak a szegediek a lámpák hiányára, szerintük segíti vagy gátolja a közlekedést a rendőri irányítás.- Jó ötletnek tartom, óriási itt a dugó ilyenkor, szerintem segíti a haladást - mondta a Twingót vezető Márti. Neki elmondása szerint nem okoznak gondot a rendőri karjelzések, ismeri azokat.Nem egészen mondhatta el ezt magáról egy bordó kisteherautó sofőrje, aki a hídról jobbra szeretett volna lekanyarodni. Rosszkor próbálkozott ezzel, így satufék lett a vége, amikor a forgalmat irányító Mészáros Edit címzetes rendőr zászlós határozottan belefújt a sípjába és megállította. A zebránál várakozó kerékpárosok fejrázással nyugtázták ezt. Orsi biciklivel jár, bár van jogsija.- Természetesen ismerem a karjelzéseket, de sok autós, úgy látom, nem - mondja. Egy szintén kerékpáros gimnazista srác el is magyarázta, mire kell figyelni. - Azt kell néznünk, hogy amikor nekünk merőlegesen áll a rendőr, akkor mehetünk.Az Oskola utcából a hídra jobbra kis ívben kanyarodó autósok sorra figyelmen kívül hagyták a rendőri karjelzéseket. Egy Daciát vezető férfi morcosan annyit mondott, szerinte ez nem segíti a közlekedést, csak nagyobb a sor.- A legkiemelkedőbb baleseti ok a gyorshajtás mellett az elsőbbség meg nem adása, ezért szükséges, hogy ismerjék az emberek a KRESZ- táblák mellett a rendőri karjelzéseket is - magyarázta Vad Róbert, a Csongrád Megyei Baleset-megelőzési Bizottság titkára.A Belvárosi hídnál tapasztalataink azt mutatták, sokszor a karjelzéseket nem ismerő gépjárművezetők bizonytalansága miatt lassul le a forgalom. A sofőrök inkább az előttük lévő autóst figyelték, ha az ment, akkor ők is a gázra tapostak. Az viszont egyértelmű volt, hogy rendőr láttán mindenki lelassított. A lámpa nem fi-gyeli a forgalmat, egy program szerint működik, a forgalmat irányító rendőr viszont igen, ezért alkalmas a csúcsforgalomban a közlekedés dinamikájának gyorsítására.Vad Róbert hozzátette, amikor a rendőr beáll a kereszteződésbe, karjelzései a közlekedési táblákat és a forgalmat irányító lámpákat is felülírják. Bármit mutat a tábla, a rendőri karjelzés ilyenkor mindent felülír.