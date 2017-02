Több fotó, több vegyszer - szigorodhat az eredetiségvizsgálat

Óratekerés



Sokkal több autót hirdetnek 96 ezer kilométerrel, mint 104 ezerrel, vagy 195 ezerrel, mint 205 ezerrel. A lélektani határ alatti futásteljesítmény egy hirdetésben mindig vonzó, ezért az ügyeskedők így állítják be az órákat. Bár a büntető törvénykönyv több mint három éve szigorodott, és egy év szabadságvesztéssel fenyegeti az óratekerőket, őszig csupán három vádemelés történt ilyen ügyben.

Elnézték a motorszámot



A vevő már napok óta használta frissen szerzett Fiat Puntóját, amikor az eredetvizsgálaton kiderült, nem stimmel a motorszám. Ezt az előző adásvételnél már ki kellett volna szúrni. A hibázó műhely elismeri, tévedett, az ügyből mégis rendőrségi feljelentés lett. Egy példa lapunkból, amikor megbosszulta magát a rutinszerűség (2016. július 22.: Elnézte az eredetvizsgáló a motorszámot).

– Hamarosan tárgyalják az eredetiségvizsgálat rendszerét megújító jogszabálytervezetet – értesült a Vezess.hu kormányzati forrásból.A sokak által kritizált vizsgák szigorítására három javaslatból is törvény lehet.Jelenleg nem kötelező az eredetiségvizsgálat a külföldről érkező használt autókra. A nepper bejelenti a kocsit a Nemzeti Közlekedési Hatóságnál, szemlére, lejárt papírok esetén műszaki vizsgára viszi.Kifizeti a regisztrációs adót, majd az okmányirodában néhány ezer forintért rendszámot és forgalmit kap. És már lehet is hirdetni az autót – eredetiségvizsgálatra az első valódi tulajdonosnak kell elvinnie a kocsit. Ha az autó mégsem tiszta, nem könnyű visszaszerezni a kifizetett vételárat – különösen ha az eladó nem a nepper, hanem egy külföldi magánszemély vagy társaság.A mára rutinszerűvé váló eredetvizsgálat is alaposabb lenne. Például kötelezővé tenné az alvázszám és a másodlagos azonosító adattábla vegyszeres vizsgálatát. Ezzel kiderülhet, módosítottak-e a betűkön és a számokon – átütötték-e azokat –, esetleg „bevágták" oda egy másik autó alvázszámát. A profibb illegális beavatkozást viszont csak a vegyszeres vizsgálat fedi fel.A harmadik javaslat szerint többet és alaposabban kellene dokumentálni, majd ezeket a fotókat feltölteni egy olyan adatbázisba, amit az autóvásárlók és a hatóság is használhat. Kötelezően le kellene fotózni (szkennelni) a behozott jármű külföldi okmányait, a forgalmiját, a törzskönyvét, a kétnyelvű adásvételit és a számlát is. Ezen felül a kilométeróra-állásról és az alvázszámról is képet kell készíteni. A dokumentumok tárolására ideális a már létező Gépjárműadat-lekérdező, ahová most műszaki vizsgák és tulajdonosváltások során kerül fel néhány adat. Dencsik Tibor , a Huszár utcai Alföld Kontroll szakembere egyetért azzal, hogy rutinszerűvé vált az eredetiségvizsgálat. Szűretlenül jönnek be az uniós országból a kocsik, jogos, hogy ez ne menjen így tovább.– Mi acetonos vizsgálattal eddig is néztük a rögzítési pontokat, fotóztunk is szorgalmasan, de tény, van, aki csak a néhány kötelező képet készítette el és töltötte fel – mondja. Úgy véli, egy normális vizsgálathoz minimum 15 fotó szükséges, náluk ezt saját biztonságuk érdekében meg is csinálják. Szerinte az is gond, hogy miközben az autótechnika rohamosan fejlődik, nincs érdemi szakmai továbbképzésük az eredetiségvizsgálóknak. Ami ötévente kötelező, az inkább valamiféle „bürokratikus okosítás".– Mindhárom szigorítást jó ötletnek tartjuk, és támogatjuk, így kibuknak majd a lopott autók, plusz jó lesz a kocsit vásárló kisembereknek is – mondja a Délmagyarországnak Knezsik István , a tervezet egyeztetésén részt vevő Autós Nagykoalíció elnöke.