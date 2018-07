Több gólya lesz idén az SZTE-n, mint tavaly

Az idei központi felvételi eljárásban 3761-en alap-, 718-an mester-, 945-en osztatlan képzésre, 393-an pedig felsőoktatási szakképzésre jutottak be azvalamely szakára. Állami ösztöndíjas képzésen 4695, önköltséges finanszírozási formában 1122 új diák tanul majd.A tegnapi sajtótájékoztatón Gellén Klára , azelmondta, a tavalyihoz képest 20, illetve 25 százalékkal emelkedett a művészet és művészetközvetítés képzési területekre, 15 százalékkal az informatika és jogi képzési területekre, 10 százalékkal a gazdaságtudományok képzési területekre, mintegy 8 százalékkal pedig a bölcsészettudományi területekre és a pedagógusképzésre felvettek száma. Az Általános Orvostudományi Karon 226, a Fogorvostudományi Karon 55 új hallgató kezdi meg az első évét. Nő az érdeklődés a távoktatás és a levelező képzési formák iránt is: a távoktatás esetében 11 százalékos, a levelező képzési forma esetében 7 százalékos a növekedés. Forgács Tamás , az SZTE Tanárképző Központ főigazgatója a tanárképzések pontszámaival kapcsolatban hangsúlyozta, bizonyos szakpárokon a magas ponthatárok nem azt jelzik, hogy ennyire nehéz volt oda bekerülni – ha csupán egy-két jelentkező volt, de nekik ilyen magas pontjaik voltak, akkor ez határozta meg a felvételi ponthatárt. Hozzátette: jó hír, hogy nő a pedagógusképzésre felvettek száma, ráadásul többségük állami ösztöndíjas képzésen vehet részt, hiszen országosan hiány van tanárokból.Az, előre egyeztetett időpontban a Jbe. A gólyák beilleszkedését az SZTE Felvettek honlapja is segíti, ahol minden szükséges információt megtalálhatnak egyetemi éveik megkezdéséhez. Azok számára, akik nem jelentkeztek a 2018-as általános felsőoktatási felvételi eljárás során, vagy jelentkeztek, de nem nyertek felvételt egyetlen felsőoktatási intézménybe sem, a Szegedi Tudományegyetem pótfelvételit hirdet, amelyre mától augusztus 6-ig lehet jelentkezni a felvi.hu oldalon. Idén már nem lehet fellebbezni a felvételi döntéssel szemben, a besorolási határozat közlését követő 30 napon belül jogszabálysértésre hivatkozással közigazgatási pert kell indítani az Oktatási Hivatal ellen. Pervesztesség esetén a perköltséget a diáknak kell megfizetnie.