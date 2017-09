Több kocsi fordult meg pénteken a belvárosban, mint máskor - Teljes csőd: dugók és káosz az autómentes napon

A gyógyszerészhallgató Janó Ildikó szerint nagyon durva dugók alakultak ki tegnap a lezárások miatt Szeged belvárosában.

– Autómentes nap van? Tényleg? Nem tűnt fel. Rengeteg a kocsi a belvárosban – kérdezett vissza meglepődve az egyik parkolóőr a szegedi Kígyó és Feketesas utca sarkán péntek délelőtt. Az európai autómentes nap egy 1998 óta minden évben szeptember 22-én megtartott rendezvénysorozat.

Palotás László és felesége autójuk forgalmijával ingyen utaztak a villamoson. Fotók: Karnok Csaba

A rendezvény fel kívánja hívni a városlakók és a városvezetők figyelmét a megnövekedett autóforgalom okozta környezeti, baleseti és városképi problémákra, a közlekedési mód felelősségteljes megválasztására, a fenntartható, környezet- és emberbarát városi közlekedés előnyeire, a közösségi, a kerékpáros és a gyalogos közlekedés fejlesztésének szükségességére.Péntek reggeli és délelőtti tapasztalataink szerint ez Szegeden nem sikerült. Szemmel láthatóan nemcsak nem érte el a célját az autómentes nap, de még lassította is az amúgy is gyakran beduguló Tisza Lajos körút forgalmát. Sokan tegnap reggel szembesültek azzal, hogy az autómentes nap miatt a Dugonics teret és a Huszár Mátyás rakpartot is lezárták.

Délelőtt a körúton az Anna-kúttól a kettős korforgalomig, majd onnan a Boldogasszony sugárútig állt a sor, de ha megmozdult, akkor is alig vánszorgott. A Tisza Lajos körútra vezető mellékutcákból sem volt egyszerű kikanyarodni. Az egyik autó már valószínűleg a piroson csúszott át és tartotta fel az egyik villamost a síneken keresztbe megállva.– Autómentes nap, persze! Tele van a város autóval. Nagyon durva – mondta Janó Ildikó gyógyszerészhallgató, aki mindenhová kerékpárral jár, amíg be nem jön a rossz idő. – Elég rossz, hogy sokan ezen a napon is előveszik az autót, pedig még az idő is szép, nem esik, a belvárosban minden elérhető néhány perc sétával – tette hozzá.– A mai nap katasztrófa. Egérutat kellett találnom a kis utcákban, a gyerek elkésett az iskolából – mondta Mercédesz, aki stílszerűen egy Mercedesszel parkolt le a Feketesas utcában. Mellé állt be Kiájával Deák Zsuzsa, aki szerint Szegeden is olyan dugók kezdenek kialakulni, mint Budapesten. – Ha megtehetem, én sem járok autóval. Két gyermekem van, a harmadikkal vagyok terhes, mindannyiunknak van biciklije. Ha edzésre, különórákra kell vinnem őket, akkor praktikusabb a kocsi – mondta a fiatal édesanya.

A végére hagytuk a jó példákat, amiből sajnos nem sokkal találkoztunk tegnap. A 4-es villamoson még reggel mondta az egyik fiatalember, hogy forgalmival utazik. – Ha csak lehet, próbálok környezettudatos lenni, a szemetet is szelektíven gyűjtjük. A gyerekek miatt viszont kényelmesebb az autó. Ami biciklivel egy óra, az autóval 20 perc – mondta.Palotás László és felesége is kihasználták a lehetőséget, ügyintézni jöttek be a belvárosba villamossal: személyit újítottak és a Diginél jártak.