Több mázsa csokival fesztiváloznak: a Szőke Tisza is csokiban úszik az Árkádban

– Mitől narancssárga a folyékony csoki? – kérdezősködtünk tegnap az Árkád Csokifesztivál nyitónapján. Persze rákérdezhettünk volna a rózsaszín és a zöld verzióra is – ugyanolyan furcsa látvány volt mindegyik, ahogyan bugyogott alá a csokiszökőkútból. Mint kiderült, a fehér csokit színezték meg ilyen különlegesre, így különítve el a narancs, eper és citromos ízeket.Nem ez azonban az egyetlen kuriózum az idei Árkád Csokifesztiválon. Láttunk sült marcipánt, ollót és lakatot csokoládéból, illetve kézműves téli fagyit is. Utóbbiról megtudtuk: nem sok köze van gyerekkorunk műanyag édességéhez: trüffelkrémmel van megtöltve a tej- vagy étcsokis édesség.– A testvérem imádja a csokit, ez pedig szimpatikus volt – mondta Horák Izabella, aki három, táblányi méretűre vágott kézműves édességért fizetett éppen. Hozzátette: magának is biztosan választ majd valamit. A 3 éves Lili viszont láthatóan már túl volt a saját élvezeten: a maszatos szájú kislány mogyorókrémet kóstolt, a táblás csoki pedig már anyukája táskájában lapult. – Ha lehetne, mindet hazavinném, ami itt van – mondta.Érdekesség egyébként, hogy nem mindenhol a csoki a legnagyobb sláger. Az egyik vásárhelyi manufaktúra standjánál például a macaront viszik legjobban. – Tavaly három nap alatt több mint kétezret eladtunk belőle. Megosztó édesség, de igazi különlegesség, ami Szegeden másfél éve kapható csak – mondta el Mérai József.Az idei fesztivál fő látványossága a belvárosi látkép, amelyet édességből készítettek. Igazi idősíkgörbítést végeztek az alkotók, hiszen a Novotel és a Szőke Tisza hajó is szerepel rajta, Vanya Gábor csokoládémester szerint azonban mindkettő szerves tartozéka Szegednek, ezért kerülhettek rá a múzeummal és az árvízi emlékművel együtt. Az épületek és a két híd is grillázsból van, amelyeket csokoládéval fújtak le. Utóbbiból nagyjából 230 kilogrammnyit használtak fel, amelyből 220 kilónyinak olvasztott állapotban, 50 fokosan a Tiszát jelképezve kell folydogálnia a terepasztalon. Technikai problémák miatt azonban ez a látványosság tegnap délután még nem működött. A terepasztal elemeit idén nem törik össze és nem osztják szét, azokat a csokikaszinóban lehet majd megnyerni és vasárnap hazavinni.