Több megyei településen is volt dolguk a tűzoltóknak a nemzeti ünnepen

A tájékoztatás szerint csak Borsod-Abaúj-Zemplén megyében 55 alkalommal riasztották a tűzoltókat, a lángra kapott száraz növényzet oltására, a többi között Mezőkövesd és Kazincbarcika közelében. Csongrád megyében pedig Magyarcsanádon, Üllésen, Röszkén, Szegeden és Szentesen avatkoztak be a tűzoltók.



Ugyanakkor Heves, Szabolcs-Szatmár-Bereg, Pest és Hajdú-Bihar megye tűzoltóinak is sok dolga akadt - teszik hozzá.



Az összesítés szerint Hevesben 13 szabadtéri tűzhöz riasztották a tűzoltókat lángoló kaszálókhoz, nádasokhoz, egyebek mellett Bükkszenterzsébet, Bekölce és Andornaktálya mellé.



Tűz pusztított Nógrádban Bátonyterenye, Tar, Szirák, Csitár, Balassagyarmat és Patvarc határában.



Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében az erdő aljnövényzete gyulladt ki Kemecsén, Kislétán a bozótos égett, továbbá Csaholc, Ököritófülpös, Balkány, Nyírmihálydi, Kékcse, Nyírtelek, Tiszaadony, Kisvárda, Dombrád és Nyírbogdány közelében csaptak fel a lángok.



Komárom-Esztergom megyében összesen tizennégy alkalommal történtek szabadtéri tűzesetek, volt ahol szalmabálák égtek.



Somogyban Ötvöskónyiban lakóházakat is veszélyeztettek a lángok.



Vas megyében Vasváron erdősávot veszélyeztetett a tűz, ugyanakkor Zalában Kehidakustány, Zalabaksán határában lángolt a száraz fű, Zalaegerszegen pedig az összehordott háztartási hulladék kapott lángra - közölte a katasztrófavédelem.