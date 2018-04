Több mint 20 ezer aláírás gyűlt össze az izomsorvadásos kisfiúért - Áron megkaphatja az amerikai gyógykezelést

– Tíz hónaposan állt meg Áron a mozgásfejlődésben, akkor vettem észre, hogy baj van. Nem próbált meg felülni a gyerekágyban, és próbálta tehermentesíteni az alsó végtagjait. Kétéves korában tudtuk meg, hogy a fiunk gyógyíthatatlan beteg: gerincvelői izomsorvadást diagnosztizáltak nála – mesélte Seres Anikó, az ötéves Aranyi Áron édesanyja. – Sokat köszönhetünk annak, hogy időben észrevettük a problémát, és a gyógytornászokkal, szakemberekkel hamar elkezdtünk foglalkozni vele.– A többi beteghez képest nagyon jó állapotban van a fiunk: megül a motoron, sokat játszik, és mozgékony. Huszonnégy órás felügyeletet igényel, hiszen bármikor megütheti magát, vagy elveszítheti az egyensúlyát – magyarázta az édesanya. – A mi esetünkben a légúti megbetegedések jelentik a legnagyobb kockázatot, hiszen az izomsorvadással küzdők tüdeje nagyon gyenge, és a szövődmények súlyos veszélyt jelentenek – mondta Áron édesanyja.– 2016-ban engedélyezték az Európai Unióban annak az amerikai gyógyszernek a forgalmazását, ami a fiunk betegségére gyógyír lehet. A gerincvízbe kell beadni injekcióként, így marad meg legtovább a szervezetben. Mivel csillagászati ára van a készítménynek, ezért a Facebookon aláírást kezdtünk gyűjteni, hogy egyéni méltányossági kérelmet adhassunk be a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelőhöz – nyilatkozta Aranyi László, Áron édesapja. – Súlyossági sorrendben egytől négyig osztályozzák a nyilvántartott izomsorvadásos betegeket. A kisfiunk a kettes, azaz a második legsúlyosabb kategóriába tartozik. Két hét alatt húszezer-ötszáz aláírás gyűlt össze, valamint több orvos is közbenjárt az ügyünkért, és megkaptuk az engedélyt négy kezelésre, amin két hónap alatt kell átesnie Áronnak – mondta László. – Nálunk sokkal gazdagabb országokban még nincs jelen ez a gyógyszer, ezért is hihetetlen dolog, ami velünk történt. Magyarországon tudomásunk szerint négy ember kapta meg idáig ezt az orvosságot, a fiunk eredményei országos referenciaként szolgálnak majd. Áron kezelését befolyásolják a szervezetének a kezelésre adott reakciói, bízunk benne, hogy megkapja a további szükséges gyógyszereket is – fogalmazott az édesapa.– Bár nem tudhatjuk, mennyire lesz hatásos a kezelés, és hogy meg tudja-e állítani a fokozatos sorvadást, bízunk a legjobbakban. Hihetetlenül hálásak vagyunk az elmúlt két és fél évben kapott segítségekért, és szeretnénk tudatni Áron összes sorstársával és családjával, hogy van remény – mondta zárásként Seres Anikó.