Több, mint 2 tonna penészes húst foglaltak le: Szegeden és Makón is van népszerű üzlete a kalocsai központú cégnek

– Micsoda, mi történt? – kérdezett vissza a szegedi, Dugonics téri Tesco üzletsorán lévő Vén Família húsbolt eladója, amikor kollégáink arról érdeklődtek, hallották-e a hírt, hogy két és fél tonnányi penészes húst vontak ki a forgalomból a cég kalocsai központjában.A Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (Nébih) közleményben számolt be arról, hogy ellenőrei számos műszaki, higiéniai és élelmiszerbiztonsági hiányosságot tártak fel egy Bács-Kiskun megyei húsfeldolgozó üzemben. A hatóság az ellenőrzés során 2580 kilógramm hús, húskészítmény és fűszer forgalomba hozatalát tiltotta meg, és elrendelte az állati eredetű élelmiszerek megsemmisítését.A Nébih szerint a cég nem tartotta be az élelmiszerek nyomon követésére vonatkozó előírásokat, az általa előállított termékek közül néhánynak nem volt gyártmánylapja. Az üzemben a hűtött hulladéktárolót főzési célra használták, miközben az állati eredetű hulladékot az udvaron tárolták.

Tudta?



A penészgombák a soksejtű gombák egy csoportja. Különböző felületeken, főleg szerves anyagon, változatos színű bevonatot képeznek. Bolyhos megjelenésüket a nagy számban termelt spóratartóknak köszönhetik. A penészgombák lebontják a közvetlen környezetükben található szerves anyagokat, ezzel az élelmiszerek megromlását vagy az épületek szerkezeti elemeinek meggyengülést okozhatják. Egyes penészek károsak az egészségre, nagy tömegben termelt spóráikkal légzőszervi allergiás tüneteket idézhetnek elő.

Az egységben számos, élelmiszerbiztonsági szempontból kifogásolható, kiskereskedelemből visszaérkezett terméket is tároltak. A termékek között jelentős mennyiségű lejárt minőségmegőrzési idejű fűszer, lejárt fogyaszthatósági idejű, illetve nem nyomon követhető, továbbá erősen szennyezett, penészes hús, húskészítmény volt.A szegedi üzlet eladója alig tért magához a döbbenettől, amikor megmutattuk neki a hírt. – Nemrég volt nálunk ellenőrzés, mindent rendben találtak. Ünnepek után leadtuk a rendelést, csütörtökön is jön a friss árú. A vásárlóink eddig mind elégedettek voltak a termékeinkkel – mondta.A társaságnak Makón is van egy, egyébként igen népszerű üzlete, méghozzá a Tescóban. Az ott dolgozó eladó is tőlünk értesült a cég székhelyén lezajlott ellenőrzésről. Azt mondta, a makói boltban minden áru rendben van, és még soha nem panaszkodott senki a minőségre. Ő maga is vásárol otthonra rendszeresen, és ő sem tapasztalt problémát.