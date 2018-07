Több mint 3000 diákot várnak Csongrád megyében: élményt és tudást adnak az Erzsébet-táborok egész nyáron

Az Erzsébet-táborok keretein belül az ország 500 településén idén összesen mintegy 1200 Napközi Erzsébet-tábort szerveznek meg június 18. és augusztus 31. között. Kiemelt céljuk, hogy tartalmas nyári időtöltést kínáljanak a gyermekek számára a lakóhelyükhöz közel – Csongrád megyében tizenöt településen: Árpádhalmon, Bakson, Bordányban, Csongrádon, Derekegyházon, Felgyőn, Hódmezővásárhelyen, Kisteleken, Mártélyon, Mindszenten, Nagymágocson, Ópusztaszeren, Szegeden, Tömörkényen és Üllésen. Ezeken a helyszíneken mintegy hatvan tábort szerveznek, amelyek közel 2700 gyermek hasznos időtöltését és napi négyszeri étkezését biztosítják.A héten a csongrádi Piroskavárosi Szociális Család- és Gyermekjóléti Intézményben, a Nagymágocsi Szociális Szolgáltató Központ árpádhalmi épületében, illetve az ópusztaszeri Szent Miklós Katolikus Általános Iskolában zajlik táboroztatás. Az utóbbi helyszínen „országjáró körútra" indultak a nebulók és pedagógusaik, ottjártunkkor épp Brazília volt az úti cél, így karneváli álarcok készültek, míg délután a szamba vette át a főszerepet.– Mindennap más ország kultúráját elevenítjük fel, hétfőn Görögország, kedden Nagy-Britannia, szerdán pedig Brazília a téma, csütörtökön hazai vizekre evezünk, Magyarország értékei lesznek a fókuszban. Délelőtt kézmű-ves-foglalkozások, míg délután táncoktatások zajlanak az adott kultúrához kapcsolódva. Már ötödik hete tart az Erzsébet-tábor, amely óriási segítség, minden évben igénybe vesszük a pályázati támogatást – mondta el kérdésünkre Széplakiné Dóra Ildikó táborvezető – hozzátéve, a legtöbb gyermeknek ez jelenti a nyaralást.Megtudtuk, a hétfőtől péntekig, 8 órától 16 óráig tartó napközi táborok programjait a táboroztató intézmény pedagógusai állítják össze a sport és egészséges életmód, a környezettudatosság, a hagyományőrzés, valamint a kézművesség, az önismeret és a közösségépítés mentén.– Nagyon nagy segítség ez számunkra, hiszen tudom, hogy a gyermekeim jó helyen vannak, és mindemellett új tudással, ismeretekkel gyarapodnak. Minden évben kihasználjuk a lehetőséget – nyilatkozta lapunknak egy édesapa, Kemény Róbert.A táborozók szerint a táncos program a legjobb, hiszen ezt a későbbiekben is tudják hasznosítani. De az utazásokat is várják, ugyanis a napközis tábor keretében pénteken ellátogatnak majd a Röszkei Paprika Park – Paprika Üzem és Múzeumba, az ásotthalmi Rózsa Sándor Élményházba és a Szent Er-zsébet Mórahalmi Gyógyfürdőbe is.A napközi táborok mellett úgynevezett ottalvós táborokban is várják a gyermekeket az Erzsébet-táborok keretében, idén nyáron a megyéből összesen 507 gyermek utazik a zánkai és a fonyódligeti táborokba. A hatnapos üdülésen rengeteg színes program várja a táborozókat. Az ismeretorientált foglalkozások az élmények és a közösségépítés köré szerveződnek.