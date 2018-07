Több mint 3 milliárd a Szeviép-károsultaknak - módosították a kormányrendeletet

Eddig 98 károsult kapott 1,8 milliárd forintot, a Magyar Közlönyben csütörtökön megjelent kormányrendelet-módosítás értelmében pedig további 59 főt kártalaníthatnak 1,3 milliárd forint értékben.

A károsultak többször demonstráltak, úgy tűnik, végül lett eredménye.

Idén márciusban jelent meg a kárrendezést szabályozó kormányrendelet, amelyet most módosítottak, így többen juthatnak pénzükhöz.A dokumentum szerintA kormányrendelet ezenfelül beemeli a kártalanítási programba a Szeviép 100 százalékos tulajdonában álló két leányvállalat, a Biztonsági Üzem Kft. és a Marosdömper Kft. károsultjait is. Az állami kárrendezés iránti igény a károsult lakóhelye vagy székhelye szerint illetékes kormányhivatalnál vagy bármely kormányablaknál jelenthető be, a most módosított határidő szerint szeptember 30-ig.A Szeviép Zrt. kilenc éve vált fizetésképtelenné, az építőipari vállalat felszámolásakor 490 hitelező 5,87 milliárd forint kárigényt jelentett be, ám az érintett kisvállalkozók közül mára mindössze 106 maradt talpon.