Több mint 5 millió sportrendezvényekre Szegeden

Rendezvények szervezésére és szabadidősport események támogatására 3 millió 250 ezer forintos kerete volt a bizottságnak: ezekre összesen 11 szervezett mintegy 7.2 millió forintos igénye érkezett be. A bizottság elnökének, Joób Mártonnak javaslatára azonban három eseményt átemeltek a kiemelten támogatott rendezvények közé, amely keretből még 2.5 millió forintos támogatást nyújthattak. Ezek közé került a Tisza Volán SC jégkorong szakosztálya által rendezett, U14-es korosztálynak szóló, amelyet az elmúlt hétvégén a szegedi műjégpályán rendeztek meg: a tornát utólag 1.2 millió forinttal támogatja a város. A Szeged napjához köthető sárkányhajó versenyt 500 ezer forinttal, míg az Adrenalin Sportegyesület által szervezett félmaratoni futóversenyt 800 ezer forinttal támogatta a bizottság.A beérkezett kérelmek közül Szegedi Röplabda Sportegyesület által rendezett, 30 éves hagyományra visszatekintő Szeged Kupa és Markovics emlékverseny 450 ezer, a DAFC által februárban megrendezett Sportbál 500 ezer, a Szegedi Bokorugró Tájfutó SE regionális tájfutó diákolimpiai versenye pedig 100 ezer forintos támogatásban részesült. Az országos gyorsasági görkorcsolya diákolimpiai versenyhez a Korcsolyázó Diáksport Egyesület 250 ezres, míg a hetedik Kapusháború 290 ezres támogatást kapott. A dorozsmai kézilabda tábornak 150 ezres, a Városi Teniszklub veteránoknak szóló versenyének pedig 130 ezres támogatás szavazott meg a testület. Függőben hagyták a Gellért Szabadidőközpontnak megszavazott 500 ezer, valamint a SZVSE atlétáinak szóló 200 ezres támogatást, mert egyelőre sem a korosztályos tenisz vidékbajnokság, sem a Tisza Kupa nemzetközi atlétikai nyílt verseny megrendezése nem biztos. Összesen 2 millió 570 ezer forintos támogatásról döntöttek, így a bizottságnak az év hátralévő részére még mintegy 680 ezer forintos kerete maradt hasonló célokra.A grémium döntött az idei sportrendezvény naptárról is, amelynek lényege, hogy az a rendezvény, amelyik ebbe bekerül, annak nem kell úthasználati díjat fizetnie. Ebből kikerült az Árkád futófesztivál, mert annak lebonyolítása során a tavalyi évhez hasonlóan ezúttal is 40-50 percet kellett várniuk a tömegközlekedési eszközöknek.