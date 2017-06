Több mint egymillió forintnyi könyvet viszünk az iskoláknak

A támogatott iskolák



Szegeden a Fekete István és az Alsóvárosi, Sándorfalván a Pallavicini Sándor, Mórahalmon a Móra Ferenc, Szentesen a Deák Ferenc, Csongrádon a Piroskavárosi, Csanádpalotán a Dér István Általános Iskola, a Kisteleki Általános Iskola, Makón az Almási Tagintézmény, Hódmezővásárhelyen a Nádor Utcai Tagintézmény, Mindszenten pedig a Dózsa-telepi Tagintézmény kap értékes könyvcsomagot.

A sándorfalvi iskolások is számíthatnak könyvcsomagunkra. Fotó: Török János

Valamivel több mint egy hónap alatt a Csongrád megyei Rotary klubok és olvasóink jóvoltából 455 ezer forint gyűlt össze akciónkban, amelyet azzal a céllal hirdettünk meg, hogy 11 megyei általános iskola könyvtárának szórakoztató irodalmat tudjunk vásárolni. A szegedi Alsóvárosi Általános Iskola igazgatója korábban elmesélte, nincs keretük könyvtárfejlesztésre, ami nagy bánatuk, mert a mai világban is vannak gyerekek, akik szeretnek olvasni. Úgy döntöttünk, a megye minden városából választunk támogatott iskolát, ahol pedig több is van, az kapja a könyvcsomagot, ahol sok rászoruló gyerek tanul.Akciónkhoz a megye szinte valamennyi Rotary klubja csatlakozott. A szegedi Szent-Györgyi Albert 150, a Dóm 50 ezer forintot adott, a hódmezővásárhelyi és a szentes–csongrádi klubok pedig 100-100 ezer forinttal járultak hozzá a könyvadományozó program sikeréhez. A nőket tömörítő jótékonysági szervezet, a Soroptimist Club 50 ezer forintot utalt erre a célra.A szegedi Líra és Lant összeállított egy százezer forintos könyvcsomagot, amelyet térítésmentesen adott a programnak, a KELLO Könyvtárellátó Nonprofit Kft. pedig több mint 350 ezer forint értékben küld könyveket az iskolák számára, amelyért szintén nem kért pénzt. A programot magánszemélyként Nagy Bandó András szegedi származású humorista is támogatta saját gyerekkönyveivel, amelyekből 4-4 darabot küldött minden iskolának.

A regények egy részét a szegedi Könyvmolyképző Kiadótól vásároltuk, amely a kedvezményen túl a rendelt 11 csomagból egyet ingyen biztosított a program számára. A Móra könyvkiadótól is vásároltuk, mely 60 százalékos árengedményt adott a rendelésünk végösszegéből. A fennmaradó pénzt pedig a könyvheti akcióban költöttük el, így azt a rendelést is 20 százalékos kedvezménnyel szállítják le szerkesztőségünkbe.Olvasóink és a Rotary klubok adományainak valamint a felajánlott ingyenes könyveknek és kedvezményeknek köszönhetően tehát bőven 1 millió forint felett van az az érték, amelyet új könyvek formájában szét tudunk osztani a kiválasztott iskolák között.Fontosnak tartottuk, hogy valóban az olvasást szerető gyerekeket segítsük ezzel, így nem kötelező olvasmányokat kapnak az iskolák, hanem olyan szórakoztató irodalmat tartalmazó csomagokat, amelyekben elsőstől a nyolcadikosig minden korosztály megtalálhatja a neki való, ma népszerű és kedvelt történeteket. A könyveket már megrendeltük és az utolsó tanítási napig a rotarystákkal közösen át is adjuk minden intézményben, hogy az új tanévben már ezekkel a kiadványokkal is találkozzanak a diákok az iskolai könyvtárakban.