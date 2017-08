Több mint ezer zászló kerül a szegedi utcákra, de ingyen zászlót nem oszt az önkormányzat

Szegeden nincs ingyenzászló



Vásárhelyen 2012 májusa óta ingyenesen igényelhet minden helybeli az önkormányzattól nemzeti zászlót, hogy kitűzze a házára a nemzeti ünnepeken. Makón ugyanerre idén áprilistól van lehetőség, Szegeden azonban egyelőre nem oszt ingyenzászlót az önkormányzat.

Magyar zászlóból, címerrel vagy anélkül is bő a választék a hatszáz forintos apró asztali zászlóktól a több mint ötezer forintba kerülő 1×2 méteres lobogóig. Fotók: Frank Yvette

– Évente tíz alkalommal lobogózzuk fel a várost. Az az ünneptől függ, hogy hány darabot és milyen méretűeket teszünk ki – mondta el Makrai László, a Szegedi Környezetgazdálkodási Nkft. igazgatója, akit az államalapítás közelgő ünnepe kapcsán kérdeztünk. A legtöbb a nemzeti ünnepeken kerül a szegedi közterületekre, illetve május 21-én, Szeged napján. Ilyenkor 380-380 darabot helyeznek ki nemzeti, szegedi és EU-s zászlóból is.Idejében el kell kezdeni a munkákat, ugyanis arra az időjárástól függően kell az ünnep előtt 2-3 nap úgy, hogy két emelőkosaras járművel járják a várost a környezetgazdálkodás munkatársai. Májusban négyszer rakják ki, majd szedik össze a zászlókat, amelyek egyébként bizonyos helyeken június végétől két hónapon át folyamatosan kint vannak.Évente csak néhány kisebb zászlót lopnak el, az időjárás – napsütés, szél, csapadék – jobban dézsmálja az állományt. – Jó esetben 1-2 évig bírják, de akár egyetlen vihar is képes elszaggatni őket – tette hozzá az igazgató.

– Főként intézmények, polgármesteri hivatalok, iskolák vásárolják a nemzeti zászlókat, de a nemzeti ünnepekhez közeledve a lakosság érdeklődése is megnő. Ilyen szempontból egyébként a március 15-e erősebb, mint az augusztus 20-a vagy az október 23-a – mondta el Nagy András, a zászlók forgalmazásával is foglalkozó szegedi Dekorműhely cégvezetője. A nemzeti ünnepek mellett sportesemények idején fogy még jól a nemzeti trikolór.

Magyar zászlóból, címerrel vagy anélkül is bő a választék a hatszáz forintos apró asztali zászlóktól a több mint ötezer forintba kerülő 1×2 méteres lobogóig. Aki nagyobbat szeretne, vagy valamilyen speciális igénnyel áll elő, annak 8-10 munkanapot kell várnia rá, amíg legyártják. Ilyenek például a szegedi önkormányzat nagy, 4×6 méteres lobogói is, amelyeket például a Széchenyi téren láthatunk. Bérelni is lehet, de ezt legföljebb „tűzoltás jelleggel" szokták időnként igénybe venni – mondta el a tulajdonos.