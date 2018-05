Több mint ezren tesztelték tudásukat KRESZ-játékunkon - átadtuk a díjakat nyerteseinknek

A rendőrfőkapitány elmondta, szükség van az ilyen figyelemfelkeltő játékokra, hiszen a legfőbb baleseti ok az elsőbbség meg nem adása. Számukra is az a legfontosabb, hogy mindenki épségben hazaérjen. A bónuszkérdésre is jól válaszolóknak lapunk egy Biotech USA-ajándékcsomagot ajánlott fel. A szerencse Dobó Mártonnak kedvezett, neki Gidró Kriszta főszerkesztő-helyettes adta át nyereményét.