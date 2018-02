Több mint háromszáz zenész játszik együtt Szegeden - április 21-én SzegedRocks!

Az amatőr és profi zenészek Blur-, Billy Idol-, Sun City- és Tankcsapda-számokat játszanak majd. Január végéig több mint háromszáz profi és amatőr zenész jelentkezett Magyarország legnagyobb zenei flashmobjára. A szervezők legfontosabb célja, hogy az élő zenei produkciók fontosságára felhívja a figyelmet.



Gajda Ferenc főszervezőtől megtudtuk, a jelentkezési határidő még nem zárult le – továbbra is várják azok bemutatkozóvideóját, akik részt vennének a nagyszabású rendezvényen. – Az eddig beküldött kisfilmek igen magas színvonalúak, sok jó zenészt sikerült a produkció mellé állítani. Az ország minden régiójából jelentkeztek. Tizenévesek, idősebb hobbizenészek és profi muzsikosok is zenélnek majd – mondta.



Az ingyenes programra várják a közönséget is a szervezők. Az egyedülálló produkciót televíziós stábok is rögzítik.