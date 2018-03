Több mint hat évet kapott a macedón kábítószercsempész

Különösen jelentős mennyiségű kábítószerre elkövetett kábítószer birtoklás bűntettében mondta ki bűnösnek a Szegedi Törvényszék 2017. október 18-án D. A. macedón állampolgárt, és ezért őt 6 év 6 hónap börtönre és 7 év Magyarország területéről kiutasításra ítélte.



A döntés ellen az ügyész súlyosításért, míg a vádlott és védője a büntetés enyhítése érdekében nyújtott be fellebbezést, így került az ügy a Szegedi Ítélőtáblára.



A vádlott 2017. február 24-én dél körül jelentkezett belépésre Szerbiából Magyarországra a röszkei határátkelőnél az általa vezetett autóval. Az útlevélvizsgálat után ő és utastársa vámvizsgálatra jelentkeztek be, ahol vámköteles árut nem jelentettek be.



Miután a pénzügyőrnek gyanússá vált az autó, azt másodlagos átvizsgálásra irányította. Ennek során a kocsi pótkerekéből, a kerek feletti részből, valamint a motortérből összesen 65 csomag 20.318 gramm bruttó (nettó tömege: 17.076 gramm) marihuána került elő. Ennek totál-THC tartalma legkevesebb 2.250 gramm volt, amely meghaladta a különösen jelentős mennyiség alsó határát, annak 1,87-szerese.



A kábítószert és az elkövetés eszközéül szolgáló autót a rendőrség lefoglalta, a vádlott pedig előzetes letartóztatásba került. Az utasnak nem volt tudomása a szállítmányról.