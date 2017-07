Több mint kétmilliárd a tét az ötös lottón

Király Jánosné Era a családjára és egy adriai nyaralóra költené a 2,3 milliárd forintot. Fotó: Frank Yvette

– Mindig lottózok, de még nem robbantottam bankot, egyszer volt hármasom, amire 13 ezer forintot fizettek – mondta Kiss Zsolt. A Szedeák férfi kosárlabdacsapatának másodedzője el sem tudja képzelni, hogy mennyi a több mint kétmilliárd forint. – Átlagos életet élek a családommal, és lehet, hogy először meg is ijednék, ha az ölembe hullana ekkora vagyon. Most fogalmam sincs, mire költeném, de az biztos, hogy csak hasznos dolgokra fordítanék pénzt – hangsúlyozta Kiss Zsolt. Elmesélte, egy évvel azután szerződött Paksra, – amellyel háromszoros magyar bajnok lett –, amikor az ottani kosárcsapat megnyerte a hatos lottó főnyereményét, és fejenként 45 millió forint jutott a játékosoknak.Utána is lottózott a csapat, de már nem nyertek jelentős összeget.Király Jánosné Era közel húsz éve lottózik. – Én a családomra, a két lányomra és a négy unokámra költeném a pénzt, valamint jótékonykodnék, mert az egyik unokám lisztérzékeny – mondta a szegedi nő, aki elmondása szerint már egy jól fizető négyessel is elégedett lenne.

Villáminterjú a kasszakulcs őrzőjével



Szentgyörgyi Pál szegedi gazdasági alpolgármester őrzi a város kasszájának kulcsát. Őt kérdeztük.

– Lottózik?

– Igen, de csak ötös lottót játszom.

– Mire ad ki idén a város 2,3 milliárd forintot?

– Az SZKT-nak, illetve a környezetgazdálkodásnak 1,5-1,5 milliárd forint körüli önkormányzati támogatást adunk idén a városi költségvetésből. Szeged büdzséjét 51,2 milliárd forinttal fogadtuk el. A mostani főnyeremény a költségvetésünk 4,5 százaléka.

– Mire költené a 2,3 milliárdot, ha megnyerné?

– Szétosztanék egy egészséges összeget a családtagjaim között, a többiből jótékonykodnék. Én lennék az új Soros. Mert nekem Soros György neve a jótékonykodással függ össze. Amúgy kíváncsi lennék rá, hogy aki már nyert egy ekkora összeget, mire költötte, mert szerintem kevés rá egy élet, hogy feléljük.

– Elmondaná az ismerőseinek, hogy nyert?

– Nem. Továbbra is dolgoznék, mert munka nélkül nem lehet élni.

– Én ingatlanba és aranyba fektetném a pénzt, valamint tőzsdéznék. Több lakást is vennék az országban, amit kiadnék, valamint külföldi értékpapírba fektetnék, és a maradékot lekötném egy svájci bankban. Utána már csak a saját szórakozásomra dolgoznék – hangsúlyozta Tóth László.A 85 éves Gurka Zoltán egyetemista kora óta lottózik. – Az egyetemen azt mondta egy tanárunk, annak nem kell vizsgáznia, aki kiszámolja, hány szelvény kell ahhoz, hogy biztosan ötöse legyen. Én kiszámoltam: 43 millió. A több mint kétmilliárdot a családomra költeném – mondta.Ha ma vinnék el a főnyereményt, akkor a 8. legnagyobb nyeremény lenne a mostani 2 milliárd 320 millió forint. Az ötös lottón legutóbb 2017 tizedik hetében, március 11-én vitték el a főnyereményt, 1 milliárd 902 millió forintot. Vagyis tizennyolc hete halmozódik a nyeremény összege. Az ötös lottó eddigi legnagyobb nyereményét 2003-ban vitték el. A rekord 5 milliárd 92 millió forint volt.A Szerencsejáték Zrt. tájékoztatása szerint a 2016-os esztendő a nyertesek éve volt. Az ötös lottó főnyereményét kilencen is megütötték, azaz kilenc telitalálat született 356 millió és 1,5 milliárd forint közötti főnyereményekkel. Amikor rekordméretűhöz közelít a megnyerhető nyeremény összege, úgy nő a játékkedv is. A Szerencsejáték Zrt.-hez hetente átlagosan 3,5 millió ötös lottó alapjáték fut be, ugyanakkor nagyobb halmozódások esetén ez a szám látványosan megugrik.