Több mint ötven éve társa a Délmagyar

Jutalmaztuk Erika hűségét – örült a főzőedénynek. Fotó: Frank Yvette

Hűséges előfizetőinket ebben a hónapban is díjazzuk. Az öt szerencsés olvasónk, akik több mint tíz éve előfizetőink, egy elektromos multifunkciós főzőkészüléket kapnak ajándékba májusban. Zoltai Árpádné Erika többszörösen teljesítette a tíz évet, hiszen már szülei is járatták a Délmagyarországot. Ők pedig férjével 53 éve, házasságkötésük után fizettek elő rá. Több mint fél évszázada életük része napilapunk. Ma már csak Erika olvassa, férje ugyanis tavaly elhunyt. Neki a sportrovat volt a kedvence: teniszezett sokáig, ezért is érdekelte a sport.Erika viszont mindennap az első oldalnál kezdi lapunkat olvasni. Általában mindent végigolvas, bár a politika kevésbé érdekli. Bár már 80 éves, mégis szemüveg nélkül olvas. Mint mondta, használt korábban, ám egészséges életmódjának köszönhetően ma már nincs rá szüksége.Délelőtt sok teendője van az asszonynak, így a fiával elköltött ebéd után a délutáni szieszta idején lapozgatja a Délmagyart, van, hogy egy, másfél órát is rászán. A díványon épp Szabadidő magazinunk feküdt – kiderült, ez a kedvence. Imád utazni, régen gyakran tették ezt férjével, most pedig mellékletünk segítségével teszi ezt meg.Speciális főzőedényünknek nagyon örült, bár mostanában egyre kevesebbet főz. Ezt mindenképp kipróbálja: két fiának és egyetlen lányunokájának készít majd benne valami finomságot.Azt is elmesélte, hogy fiai és unokája születése is megjelent lapunkban – mindegyik lapszám örök emlék, máig őrzi őket.