Több mint tíz méter magas fa dőlt az útra Sándorfalván - valamennyi országos közút járható

A gyorsforgalmi utak mindenhol jól járhatóak, jellemzően sónedvesek. A főutakon az ország özépső részében, a havazásban érintett területeken előfordulhatnak még latyakos szakaszok. A mellékutak az intenzívebb havazásban érintett területeken, így az ország özépső harmadában többnyire latyakosak, Sárvár, Kiskunhalas és Heves térségében pedig egyelőre téliesebb útviszonyokra számíthatnak a özlekedő .

A Magyar özút Nonprofit Zrt. arra éri az autósokat, hogy fokozott óvatossággal, az út- és látási viszonyoknak megfelelően özlekedjenek és csak megfelelő mintázatú, profilmélységű téli gumikkal induljanak útnak és érdemes még az utazás előtt tájékozódniuk!

Kedden kora reggeltől késő estig havazott Csongrád megyében, a délutáni órákban havas eső formájában érkezett nagy mennyiségű csapadék a térségbe. Az elmúlt tizenkét órában három, a téli időjáráshoz köthető lakossági bejelentés érkezett a szegedi főügyeletre - tudtuk meg a katasztrófavédelem megyei szóvivőjétől. A felázott talaj miatt több helyen is kidőlt fák akadályozták a közút forgalmát. Mórahalom külterületén, a Kissori úton két helyen is végeztek műszaki mentést a tűzoltók, éjfélkor pedig Szegedhez közel, a Sándorfalvi út mentén dőlt az úttestre egy több mint tíz méter magas fa. A mentésekhez a szegedi hivatásos és a mórahalmi önkéntes tűzoltókat riasztották, személyi sérülés egyik esetben sem történt.A Magyar özút Nonprofit Zrt. Útinform szolgálatának reggeli összesítése alapján a Dunántúl túlnyomó részén szállingózik a hó, Bicskénél hódara esik, a csapadékmentes területeken is borult, felhős az ég. A Dunától keletre Gödöllő, Monor, Kecskemét, Hajdúnánás és Ófehértó örnyé én havazást, másutt többnyire hószállingózást, havas esőt jeleztek. A Tiszától keletre jellemzően eső esik.tfő óta több száz munkagép végzi folyamatos rotációban a szükséges hóeltakarítási és síkosságmentesítési munkákat az országos özúthálózaton. A ten eddig összesen mintegy 14 tonna sót és csaknem 500 ezer liter álcium-klorid oldatot juttattak ki a szakemberek a havazásban érintett területekre. A reggeli órákban mintegy 400 munkagép dolgozott az utakon.A hóeltakarítási munkákat tfő este óta ütemezetten látja el a özútkezelő, örben a gyorsforgalmi- és főutakon avatkoznak be, majd ezt övetik a mellékutak. Az egyes területekre előre beosztott munkagépek örülbelül 30-50 kilométernyi utat tudnak egy forduló örrel bejárni, egy ilyen beavatkozás, függően a forgalom nagyságától és a beavatkozási igényektől, domborzattól, mintegy 2-5 órát vehet igénybe, amit bizonyos esetekben többször is meg kell ismételni, főleg intenzív havazás esetén.A legfrissebb és leggyorsabb információt a társaság megyei diszpécsereitől és Útinform szolgálatának munkatársaitól szerezhetik be, továbbá minden telefonos elérhetőségü megtalálható aés aoldalon. Az Útinform weboldalán kora reggeltől éső estig, minden nap háromóránként tesznek özzé országos összesítést az aktuális útviszonyokról, amely ezen a linken érhető el:(leadképünk illusztráció - a szerk.)