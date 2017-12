Több nőt öl meg a koleszterin, mint a rák

– Jól látszik az adatokból, hogy a 40 és 60 év közöttieknél a legmagasabb az összkoleszterintszint. Azaz ebben a korosztályban a legmagasabb az érelmeszesedés és az ebből eredő megbetegedések, a stroke vagy a szívinfarktus kockázata.Ezt tapasztaljuk mi is, hiszen nálunk jelenik meg a betegek jelentős része – mondta Forster Tamás.Az SZTE II. sz. Belgyógyászati Klinika és Kardiológiai Központ igazgatóját arra kértünk, kommentálja azokat az eredményeket, amelyek néhány hete egy országos koleszterintérkép formájában jelentek meg (koleszterininfo.reblog.hu).

Karácsony az egyik legkockázatosabb időszak koleszterin szempontjából.

Forster Tamás kardiológusprofesszor

Pirosban a nőkért

Két év alatt mintegy két és fél millió vérvétel adatait dolgozták fel a kutatásban, amely segítségével képet kaphatunk arról, Magyarország egyes településein milyen a lakosság összkoleszterintszintje. A térképen minden Csongrád megyei település adatai megtalálhatók, külön a férfiaké és nőké, korosztályi megoszlásban. A zöld szín a még megfelelő, a piros a magas koleszterinszintet jelzi.Forster Tamás elmondta, az összkoleszterinszint (CHO) átlagos esetben a vér literjében 5,2 mmol értékig normálisnak tekinthető. Ha viszont valakinek olyan krónikus alapbetegsége van, mint a cukorbetegség, magas vérnyomás vagy más szív- és érrendszeri megbetegedés, akkor csupán 4,5-ig elfogadható ez az érték.Aki pedig átesett szívinfarktuson vagy stroke-on, annak még alacsonyabb, 3,8. A koleszterinszintet alapvetően a táplálkozási és mozgási szokásaink határozzák meg. Azaz minél több zsíros ételt fogyasztunk, és minél kevesebbet mozgunk, annál magasabb a koleszterin, és annál több zsír rakódik le az erekben.– Lehet, hogy meglepő, de a nők halálát ma már nagyobb arányban okozzák a szív- és érrendszeri megbetegedések, mint a férfiakét. Ezt jól jelzi az is, hogy a térképen a nőknél szinte egész Csongrád megye „piros", míg a férfiaknál sokkal több a „zöld" település – jegyezte meg a kardiológusprofesszor.Hozzátette, bár sok adattal dolgozott a kutatás, azt nem szabad elfelejteni, hogy csak olyanok adatai kerültek bele, akik jártak orvosnál az elmúlt két évben.Az adatokból az derül ki, hogy a megyében a nők között a dóciaknak a legmagasabb az összkoleszterinszintjük (6,45), míg a felgyőieknek a legalacsonyabb (3,95). A férfiak esetében Mártély áll a legrosszabb helyen (6), a legjobb értékeik pedig az öttömösieknek vannak (4,1).– Karácsony az egyik legkockázatosabb időszak koleszterin szempontjából. És az ünnepi menüben is inkább halat kellene fogyasztani töltött káposzta helyett – hívta fel a figyelmet Forster Tamás.Hozzátette, általában is sokkal több halat és szárnyast kellene enni, mint sertés- és marhahúst, mivel ez utóbbiak sokkal több koleszterint és húgysavat tartalmaznak. – Jobb megelőzni a magas koleszterinszint kialakulását egészséges táplálkozással, rendszeres mozgással, mint utána kezelni a kialakult állapotot és a betegségeket – tanácsolta a professzor.A Központi Statisztikai Hivatal adatai szerint a nők halálozásának 57 százalékát szív- és érbetegségek okozzák, míg a férfiak között ezek a betegségek 45 százalékban felelősek a halálozásért.A gyengébb nem tagjai közül szív- és érrendszeri betegségben ma már minden földrészen többen vesztik életüket, mint valamennyi rosszindulatú daganat, tuberkulózis, malária és AIDS következtében – áll a Magyar Nemzeti Szívalapítvány honlapján.

Az alapítvány indította el a Pirosban a Nőkért kampányt, amelynek célja felhívni a figyelmet rá, hogy a szív- és érbetegségek férfiakra és nőkre egyformán veszélyesek – sőt a hölgyek kockázata nagyobb, mint a férfiaké.– Figyelek, és minden évben járok szűrővizsgálatra. Természetes módon kezelte a párom a magasabb koleszterinszintjét, például mindennap eszünk diót – és valóban hatásos volt a kúra!– Igen, és most pont aktuális ez a kérdés. Rendszeresen járunk vérvételre, figyeljük a koleszterinszintet is. Az étkezésre így az ünnepek alatt is muszáj ügyelnünk, más lehetőség nincs.– A családban mindannyian figyelünk rá, évente járünk vérvételre, ügyelünk a helyes táplálkozásra, rendszeres sportra is. Rendben is van a koleszterinünk – az igaz, hogy például pacal nem kerül az ünnepi menübe.– Figyelek, igen: rendszeresen járok vérvételre, egészségesen étkezem, sportolok. Sok folyadékot iszom, első-sorban ásványvizet vagy gyümölcslevet, és amikor csak tehetem, biciklivel vagy gyalog járok.