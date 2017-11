Több rendőr lesz az utcákon az adventi időszakban

A rendőrség az elmúlt évekhez hasonlóan fokozottabban figyel az emberek biztonságára az ünnepi hetekben – mondta a Csongrád Megyei Rendőr-főkapitányság sajtótájékoztatóján a szegedi Széchenyi téren pénteken M. Toronykőy Márta. Az egyenruhásokon kívül civilben dolgozó rendőrök is kint lesznek a közterületeken, főként a karácsonyi vásárokon, a piacokon és a bevásárlóközpontokban – tette hozzá az alezredes. A sajtótájékoztatón az is kiderült, hogy többen lesznek az egyházi épületek és egészségügyi intézmények, valamint a pénzintézetek környékén is. A rendőröknek pedig segítenek majd a polgárőrök is.



M. Toronykőy Márta hangsúlyozta, hogy a zseblopások, valamint az alkalmi lopások jellemzően zsúfolt helyen: az utcán, tömegközlekedési eszközön, piacon vagy bevásárlóközpontban fordulnak elő. Elmondta, hogy a pénztárcákat, elektronikai eszközöket mindenképp zárt helyen tárolják. Egyébként a tömegközlekedési eszközökön is fokozottan kell figyelni az értékekre. Az alezredes a közösségi oldalak veszélyeire is felhívta a figyelmet. Elmondta: nem kell mindenki számára láthatóan megjeleníteni, ha valaki a családjával elutazik, hiszen akkor nyilvánvaló, hogy a lakás napokig üresen áll.



A Csongrád megyei rendőrök egyébként ki is települnek a karácsonyi vásárokba, ahol egy standon várják majd az érdeklődőket, egyebek mellett egy, a témához kapcsolódó teszt kitöltésével.