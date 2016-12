Több száz fajta rakéta közül választhatunk szilveszterre, és 5 tanács a biztonságos szórakozáshoz

5 jó tanács az év végi biztonságos szórakozáshoz



1. Tűzijátékot kizárólag engedéllyel rendelkező forgalmazótól, magyar használati utasítással vásároljunk!

2. A termékek jelentős része csak szabadtéri felhasználású, ezért beltérben soha ne működtessük azokat!

3. Kézben tartva ne működtessünk tűzijátékot, és ne hajoljunk fölé!

4. Győződjön meg arról, hogy függőlegesen semmilyen akadály nincs a termék útjában, és oldalirányban tartsa be a használati útmutatóban szereplő biztonsági távolságot!

5. Mindig legyen a közelben tűzoltó készülék, de minimum egy vödör víz, hiszen az ördög sosem alszik!

– Nem hinnénk, hogy rajtunk kívül lennének ekkora tűzijátékőrültek a baráti körben. Szerintem a többiek is a miénket nézik majd szilveszter éjjelén – mondta a dorozsmai Krizsán Milán és Bálint Szabolcs A két fiatalember közel 40 ezer forintot hagyott ott különböző égi tüneményekre a tápai Hawaii tüze pirotechnikai üzletben.A fiúk segítségül vitték magukkal Burunszki Olíviát, aki inkább a hosszabb, mint a vastagabb rakéták iránt lelkesedett.– Egy dorozsmai kocsmában gyűlünk majd össze szilveszter napján nagyjából tizenöten. Minden szilveszterkor veszünk tűzijátékot, de csak most tudtuk meg, hogy a szelídebb változatokat egész évben szabadon fel lehet használni. Komoly darabokat vettünk most, csak ez az XXXL-es egylövetű bomba 5 ezer forint volt. Szilveszter előtt már kipróbálunk néhányat, és ha tetszett, még visszajövünk az üzletbe – mondták egymás szavába vágva a fiatalok. A tápai boltban 215-féle tűzijátékot lehet kapni. Havai Zoltán üzletvezető remek marketingakciót vezetett be az év utolsó napjaira. Aki valami tűzijáték alakú sütit készít, és beviszi a boltba egy fotó erejéig, több ezer forint kedvezményt kap.

Az üllési Zámbó Róbert egy tűzijáték-rakétákkal és indítóteleppel díszített tortát készített. – Villanyszerelő vagyok, de a családnak otthon már több tortát sütöttem. Egy hete kezdtem el készíteni a fehér csokoládés, fondanttal bevont tortát, amit a fotó után meg is eszünk otthon. Egyelőre 5-10 ezer forintot szánok tűzijátékokra, amit egy üllési tanyán lövök majd fel szilveszterkor – mondta a 25 éves fiatalember.A Leskovics Pirotechnika Cserepes sori, Kika-parkolóban és Metro-parkolóban lévő konténereinél is tömött sorokban álltak szerdán a tűzijátékra vágyók. – Csak szilveszterkor veszünk tűzijátékot a gyerekek kedvéért – mondta a Cserepes sori standnál a bordányi Radics Zsolt, akinek kilencéves kislánya, Tímea segített a választásban.– Szilveszterkor az egész család összegyűlik, nyolc-tíz gyerek biztosan velünk ünnepel. Hatféle tűzijátékot vettem. A komolyabbat a felnőttek, a legártatlanabbakat a gyerekek gyújthatják majd meg – magyarázta Zsolt. A családapa pénztárcája 12 ezer 990 forinttal lett könnyebb a vásárlás után. – Szerintem a tűzijáték-vásárlást a felnőttek talán még a gyerekeknél is jobban élvezik – tette hozzá a sorban Zsolt mögött álló Tibor, aki szintén lányával vásárolt be különböző bombákból 16 ezer forintért az újévi mulatságra.

Tudta?



Az 1. pirotechnikai osztályba tartozó tűzijátékokat a 14., a 2. osztályba tartozókat a 16. életévüket betöltöttek egész évben engedély nélkül megvásárolhatják és használhatják. A 3. pirotechnikai osztályba tartozókat nagykorúak december 28–31. között engedély nélkül megvásárolhatják, és a használati utasításnak megfelelően december 31-én 18 órától január 1-jén reggel 6 óráig felhasználhatják. A 4. osztályba tartozó termékeket ebben az időszakban is csak szakképzett pirotechnikus vásárolhatja meg. Aki petárdát birtokol, illetve felhasznál, az 150 ezer forintig terjedő pénzbírsággal sújtható. Az év utolsó napján átlagosan 40-50 olyan tűzesethez riasztják a tűzoltókat, amelyet valamilyen pirotechnikai eszköz okozott.

– Sárkánytojás, méhecske, pattogó egérke, helikopter – sorolta a választékot Jakab Ferenc Vásárhelyen. A Hódtó utcai áruház parkolójában a gyulai Leskovics Pirotechnikai Kft. munkatársaitól lehet vásárolni a szilveszteri partira tűzijátékot és ehhez szükséges eszközöket. – Az összeállított tűzijátéktelepek a legmenőbbek – folytatta a pirotechnikus. Hozzátette, a legolcsóbb 2000 forint, de vannak 20-30 ezres szettek is. Népszerűek még a rakéták és a római gyertyák. Egy vásárló átlagosan 6-7 ezer forintot költött, vannak, akik pár száz forintból vásároltak, mások tízezernél is többet hagytak ott. Reggel 8 órakor nyitottak, és folyamatosan volt náluk nézelődő és komoly vásárló is. A parkolóban december 31-éig lehet vásárolni tűzijátékot.