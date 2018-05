Több száz házaspárnak segített már Mihalec: országos díjra jelölték a sándorfalvi terapeutát

Mihalec Gábor – akinek legújabb könyve a napokban jelent meg – számára erkölcsi értékkel bírna a díj.

Fotó: Frank Yvette

A tavalyi év után a Három Királyfi, Három Királylány Alapítvány idén tavasszal újra meghirdette a Kopp–Skrabski-díjat. Ezzel azokra a személyekre hívják fel a figyelmet, akik kiemelkedő tevékenységet végeznek a társadalom lelki egészsége, támogató közösségek létrejötte, a családbarát szemlélet, mások boldogulása és a kívánt gyermekek megszületése érdekében. Az alapítvány ezenkívül különdíjjal jutalmaz egy – bármilyen pályán – közösen alkotó, együtt dolgozó házaspárt.A tíz egyéni jelölt közé – akik között plébános, pszichiáter, gyermekgyógyász és jegyző is van – egy sándorfalvi párterapeuta, Mihalec Gábor is bekerült.– Sosem kaptam még elismerést, úgyhogy már a jelöltség is nagy megtiszteltetés – mondta a szakember, aki több száz házaspár számára tartott már párterápiát, egyedülálló rendezvényén, a Gyűrű-kúrán pedig eddig összesen 500 pár életét tette zökkenőmentesebbé. – Az a hitvallásom, hogy vissza kell adni a párok kezébe a hatalmat saját sorsuk felett. Hogy szóba kerültem a díj kapcsán, az számomra egy visszajelzés, hogy talán sikerült.Mihalec Gábor a fővárosban dolgozik, országszerte tart előadásokat, de mint mondta, a családi biztonságot Sándorfalván tudta megvalósítani – ide jár haza minden este. Úgy fogalmazott, az elismerés számára elsősorban erkölcsi értékkel bír. Ha megkapná a díjat, az talán nagyobb médiafigyelmet irányítana rá, ami lehetőséget adna, hogy még szélesebb körbe eljusson tevékenysége.A közönségszavazás május 20-áig zajlik. Szavazni itt van lehetőség . Az egyéni jelöltekre és a házaspárokra egy-egy szavazat adható le.