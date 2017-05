Több száz milliós adócsalási ügyben hozott jogerős ítéletet a szegedi táblabíróság

A táblabíróság adócsalás bűntettében és más bűncselekményekben mondta ki bűnösnek a vádlottakat. Az egyaránt négy-négy év börtönbüntetésre ítélt első- és másodrendű vádlottal szemben a bíróság 87,9 millió forint összegre vagyonelkobzást rendelt el.



Az ítélet szerint a vádlottak olyan hálózatot alakítottak ki, amelyben a résztvevő, tényleges gazdasági tevékenységet nem végző társaságok szerepe az volt, hogy biztosítsák azt a bizonylati, számlázási hátteret, amely révén két cég csökkentheti adófizetési kötelezettségét.



Az elsőrendű vádlott 2005 elejétől 2006 második feléig számla nélkül vásárolt faárut. A vádlottak ezért a bizonylatok elkészítésére ténylegesen nem működő gazdasági társaságokat vontak be. Ezek a cégek fiktív számlákat állítottak ki, melyeket a két vállalkozás könyvelésébe felhasznált, és azokra hivatkozva egyrészt nem fizetett be a forgalmi adót, másrészt ÁFÁ-t igényelt vissza.



A vádlottak összesen mintegy 400 millió forinttal akarták megkárosítani a költségvetést, 260 millió forint adót pedig ténylegesen nem is fizettek be vagy jogosulatlanul igényeltek vissza.



Gyurisné Komlósi Éva tanácsvezető bíró az ítélet indoklása során kifejtette, az elkövetett bűncselekmény súlya és a vádlottak társadalomra veszélyessége jóval súlyosabb büntetések kiszabását indokolná. A táblabíróság azonban jelentős enyhítő körülménynek tekintette az időmúlást és azt, hogy a vádlottak hosszú időn át álltak büntető eljárás alatt.