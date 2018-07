Több száz táncos érkezik: szerdán kezdődik a 28. Szegedi Nemzetközi Néptáncfesztivál

A résztvevő együttesek délután fél 6-kor a belvárosban menetelnek, a Széchényi térről indulva. A Dugonics térre este 6-kor érkeznek, amikor is elkezdődik a megnyitó. Ezt követően a kisszínházban 8 órától megtartják az I. Folklórestet. Utóbbi program másnap is megismétlődik, csak kicsit más felhozatallal. A vendégfellépők és a hazaiak aránya mindig változik.



Csütörtökön már délelőtt elkezdődik az Utcai vigasság a Dugonics téri színpadon, amely eltart este 6-ig. Péntek délután bemutatkozik egy baszk, egy holland, egy szlovák, egy szerb és macedón, illetve egy Costa Rica-i csoport is. Mellettük egy határon túli együttest is megismerhetünk. Mindegyikük más művelődési házban, illetve faluházban lesz megtalálható. A hazai együttesek közül tiszteletét teszi a Szeged, a Tiszavirág és a Délikert Néptáncegyüttes. Szombaton, az utolsó napon este fél 8-kor kerül sor a gálára, amelyet a nagyszínházban tartanak. Ez is – mint az összes többi program – ingyenes, de előzetesen kell rá jegyet igényelni. Ekkor adják majd át a Szegedi papucs díjakat a közönség által legjobbaknak ítélt együtteseknek.