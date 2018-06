Több száz új könyvből válogathatnak az olvasók: megnyílt az ünnepi könyvhét a szegedi belvárosban

A Radnóti-levelezés kapta az Év Könyve-díjat A Bíró-Balogh Tamás által jegyzett könyv, a Különben magyar költő vagyok címmel összegyűjtött Radnóti-levelezés kapta az Év Könyve-díjat Szegeden. A díjazott nem volt jelen az ünnepélyes megnyitón, ugyanis idén Gyulán ő mondta a könyvheti megnyitóbeszédet. – Nagyon örülök az Év Könyve-díjnak, annak különösen, hogy egy szakmai könyv kapta. Ez az elismerés az irodalomtörténész szakmának is szól – mondta lapunknak Bíró-Balogh Tamás. A kötetben sajtó alá rendezte Radnóti Miklós költőnek a családtagjaival, barátaival, szerelmeivel, költőtársaival és szerkesztőkkel folytatott levelezéséből azt, ami megmaradt, 1926-tól egészen a munkaszolgálatig. A kötet így személyes nézőpontból mutatja be a költő pályáját. A tavaly ősszel megjelent kötet sokszorosan kötődik Szegedhez. Radnóti Miklós négy évig tanult a szegedi egyetemen. Bíró-Balogh Tamás pedig immár huszonöt éve él Szegeden.

Bár a programok Szegeden már hétfő óta tartanak, hivatalosan tegnap délután nyílt meg a Dugonics téren a 89. Ünnepi Könyvhét. Solymos László alpolgármester köszöntőjében úgy fogalmazott, szeretné hinni, hogy a könyv és a kultúra nem csak egy hétig, hanem állandóan jelen van az életünkben. – Szeressék a könyveket, és vigyék haza az önök számára legkedvesebbet! – kérte.A könyvhetet Boldizsár Ildikó mesekutató nyitotta meg, aki elárulta, Szegeden van a legtöbb olvasója, így külön megtiszteltetés volt számára, hogy felkérték. Ő arról beszélt, hogy a világ összes lénye közül az ember az egyetlen, aki olvas és történeteket mesél. – Szükség van arra, hogy történetekkel eddzük magunkat, és mindegyikből kiszűrjük az életünkre vonatkoztatható, megvalósítható igazságokat. Ha nem teszünk így, eljön majd az idő, hogy nem lesz többé szükség könyvekre. Ne engedjük, hogy ez bekövetkezzen! – hangsúlyozta.Könyvből a Dugonics téren most akad bőven: a több mint 300 hazai kiadvány mellett, amelyek kifejezetten erre az alkalomra jelentek meg, legalább ugyanennyi világirodalmi alkotás is újdonságként szerepel a kínálatban. Bár a tűző napon délután még kevesen válogattak a standokon, mi szétnéztük, mire lehet elkölteni könyvre félretett pénzünket.Molnár Imréné, a Fókusz Könyváruház vezetője elmondta, bizonyára jól fogynak majd azok a könyvek, amelyeket a szerzővel a helyszínen lehet dedikáltatni – így Szilasi László, Szív Ernő és Görög Ibolya könyveiből sokat hoztak. Valószínűleg keresett lesz az Év könyve is, amely idén Bíró-Balogh Tamás Különben magyar költő vagyok című műve.– A külföldi szerzők művei közül az egyik legjobban fogyó Bill Clinton Az elnök eltűnt című könyve, ami a világpremierrel egyidőben jelent meg Magyarországon. De sokan keresik Ahern Lantmadarát és Kehlmann Tyll című regényét is – mondta a boltvezető.Megkerestük a legdrágább könyvet is: Bartis Attila A szigeteken című albuma 14900 forintba kerül. Persze nem állítjuk, hogy ezt az összeget ne lehetne könnyen otthagyni – ha nem is ezért, de néhány másik könyvért együtt. Vigasztaljon viszont mindenkit, hogy jó üzletet is lehet itt kötni: több kiadó kedvezményesen árulja kiadványait, és vannak ingyen elvihető könyvek is.