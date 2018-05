Több szexuális bűncselekmény az ítélőtábla előtt

A Szegedi Ítélőtábla tavalyi évét értékelte Harangozó Attila elnök sajtótájékoztatón Szegeden. A beszámolóból

kiderült, hogy az ítélőtábla 2003-as megalakulásakor 1660 ügy érkezett, és 1338-at fejeztek be, addig 2017-ben már 2402 beérkezett ügy volt, és 2288 eljárás végére tettek pontot az ítélkező tanácsok. Az ítélőtáblán jelenleg 21 bíró dolgozik, a munkájukat pedig 45 igazságügyi alkalmazott segíti.



A Szegedi Ítélőtáblához tartozik a négy megye (Bács-Kiskun, Békés, Csongrád és Jász-Nagykun-Szolnok) törvényszéke is. Harangozó Attila a sajtótájékoztatón azt is elmondta, hogy a táblabíróság munkájának anyagi háttere stabil, tavaly 742 millió forintos költségvetésből tudott gazdálkodni. A Szegedi Ítélőtáblára időnként fővárosi ügyek is kerülnek, hogy enyhítsék a budapesti táblabíróság terheltségét. Tavaly Szegeden 59 fővárosi ügyben hoztak döntést.



– A polgári ügyszakban még mindig rengeteg, majdnem 250 az úgynevezett „devizás ügyben" született jogerős ítélet. A büntető ügyszakban a korábbi évekhez képest arányaiban kevesebb élet és testi épség elleni bűncselekményben kellett határozatot hozni. Ugyanakkor nőtt a gazdasági, a kábítószerrel összefüggő ügyek, valamint a szexuális bűncselekmény miatt hozott ítéletek száma – mondta a Délmagyarországnak Harangozó Attila.