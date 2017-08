Több tárgyalást is felfüggesztettek az ordibáló rokonok miatt

A 67 éves és 22 éves hódmezővásárhelyi nők több ismeretlen társukkal együtt 2016 novemberében a Szegedi Járásbíróságon egy ítélethirdetésen vettek részt hallgatóságként. A bíró fegyveresen elkövetett rablás bűntette és más bűncselekmények miatt a rokonaik ellen folyó büntetőügyben hirdetett ítéletet.



Amikor meghallották, hogy a bíróság elítélte a rokonokat, a bíró és a vádat képviselő alügyész munkájával kapcsolatosan nemtetszésüknek hangot adva szitkozódni, átkozódni kezdtek a tárgyalóteremben. A hangos megjegyzések megzavarták a tárgyalás rendjét, ezért a bíró az ítélet kihirdetését a rendelkező rész felolvasása alatt megszakította és a mintegy 9-10 főnyi hallgatóságot a teremből kivezettette.



A vádlottak azonban a tárgyalóterem elhagyása után is folytatták a rendzavarást: több ismeretlen rokonnal és ismerőssel együtt a bírót és az alügyészt tovább szidalmazták és átkozódtak. Az idősebb nő a bírói irodák felé vezető folyosón ülve hangosan kiabált és a szidalmazáson kívül fenyegette is a bírót és az alügyészt. Eközben a fiatalabb nő a hangos szitkozódás közepette felkapaszkodott annak a folyosónak az ajtajára, amerre a fegyőrök a rokonaikat elvezették.



A vádlottak és társaik rendzavarása olyan hangos volt, hogy a szomszédos tárgyalóteremben is mintegy fél órára szüneteltetni kellett a tárgyalást. A rendzavarást csak nagyobb létszámú rendőr tudta leállítani. A vádlottak és ismeretlen társaik a bíróság eljárását, a két tárgyalóteremben tartott tárgyalásokat megzavarták és akadályozták.



A büntetlen előéletű vádlottak szabadlábon védekeznek, őket az ügyészség csoportosan elkövetett hatósági eljárás megzavarásának bűntettével vádolja. Bűnösségük kérdésében a Szegedi Járásbíróság fog dönteni.