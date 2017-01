Többen hűlnek ki fűtetlen otthonukban, mint az utcán



Az elmúlt évekhez képest megnőtt azoknak a száma, akik saját lakásukban hűltek ki. A Magyar Szociális Fórum arra is felhívta a figyelmet, hogy tavaly ősztől az év végéig majdnem kétszer annyian fagytak már halálra, mint 2015-ben. Az elhunytak többsége férfi, a legfiatalabb 35 éves, a legidősebb 89 éves volt. Tavaly decemberig húszan fagytak meg a szabad ég alatt, huszonheten a lakásukban, kórházban harminchárom kihűlt ember halt meg.

Takarókba burkolózva

A többség szégyelli

Évek óta fűtés nélkül

– Nézze, nyolc fok van – mutatja a hőmérőt az előszobában Katalin. A belvárosi lakás egyetlen szobájában kapcsolja be az asszony a gázkonvektort, a konyha és az előszoba dermesztően hideg. A nagy belmagasságú, régi lakásokat szinte lehetetlen felfűteni, ráadásul sok helyen a nyílászárók résein át süvít a hideg szél.A központi fűtéses tömbökben is előfordul, hogy lezárták a fűtést, mert a lakók nem tudták fizetni a magas díjakat. Ez utóbbiak a szerencsésebbek, mert a szomszédos lakások melege nem hagyja teljesen kihűlni az amúgy fűtetlen helyiségeket, de ezekben sem kúszik a hőmérő higanyszála tíz-tizenkét fok fölé. Jó esetben a házmester ügyel a fűtetlen lakásokban élőkre – ő kísért el bennünket Katalinhoz is.– Fekszem az ágyban, mozdulatlanul a sok takaró alatt – Katalin szerint ez a legjobb túlélési technika a hideg lakásban. Vastag pulóver, vastag zokni, pléd – sorolja még az asszony, hogy mi mindent szokott magára húzni. – Inkább felöltözöm, a gáz nagyon drága – magyarázza a két-három pulóverben ácsorgó nő.– Képtelen lennék kifizetni az elszámolásnál – teszi hozzá Katalin, akitől megtudjuk azt is, hogy átalányt fizet, télen-nyáron havonta tizennyolcezer forintot. – Ha mindenütt fűtenék, akkor szeptemberben már kölcsönt kellene felvennem.Az asszony elmagyarázza, hogy a konyhában a főzés melegít, az előszobát nem is használja, a fürdőszobában nagyon siet, ott ugyanis nincs semmilyen melegítő eszköz.– Ha nagyon hideg van, akkor itt a mobil fűtésem – mutatja a hatvan körüli nő a hordozható hősugárzót. – Tudja, magánházban maradtam egyedül, onnan menekültem el a magas rezsi elől, most meg fűteni sem tudok rendesen. Még szerencse, hogy a házmesterünk rám néz néha – int szemével a tömb gondnokára.– Senki nem szereti a szerencsétlen helyzetét kiteregetni – magyarázza a belvárosi épület házmestere, miközben lekísér bennünket a lépcsőházban. Még odakiált Katalinnak, hogy nemsokára hozza a kenyeret. – Nálunk is többen lehetnek, akik lekapcsolják a konvektorokat, vagy legfeljebb egy kisszobát fűtenek fel valamennyire – osztja meg velünk a házmester. – Több helyre is bekopoghatnánk, de biztosan nem szívesen beszélnének arról, hogy egyik napról a másikra élnek. Katalin sem akarta, hogy leírjuk a teljes nevét.– Jól felöltözünk – nevet rám egy asszony, aki fiával éppen tolja ki a biciklit egy másik belvárosi kapu alól. Kiderült, hogy a tízlakásos házban már csak négyben laknak – mindegyik központi fűtéses. Mivel nem tudták fizetni a magas díjakat, már évek óta lekapcsolták őket a rendszerről. – Nem fagytunk még meg, mert átmennek a szobáinkon olyan csövek, amelyek melegítenek valamennyire, de vettünk olajradiátort is – magyarázza az asszony. – Átvészeljük ezt a nagy hideget is, remélem – teszi hozzá a fiatal férfi.Egy újszegedi emeletes épület felső szintjén egy nő kabátban nyitott ajtót. Rövidesen kiderült, hogy itt is lezárták a fűtést. – Édesanyám élt itt éveken keresztül – magyarázta a nő –, nem tudta fizetni a horribilis összegeket. Mi a halála után kerültünk ide, a visszakapcsolást nem tudjuk kifizetni már harmadik éve.A nő bizonygatta, hogy hat- és nyolcéves gyermekei pólóban alszanak, annyira jól fűtik a szomszédos lakások az övét, de azt is elárulta, hogy éppen valami melegítőberendezésért indult, amikor jöttünk. – Nagyon megijedtem, amikor a hírekben hallottam, hogy mennyire hideg lesz. Azt már nem merem bevállalni a gyerekek miatt – köszön el a fiatal nő.